Мэр Воронов открыл Год детства в Новом Уренгое

01 февраля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Перед концертом Воронов посетил многодетную семью из Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. О событии сообщил мэр города Андрей Воронов. «Дали старт Году семьи в Новом Уренгое большим концертом в Арктическом лицее. Этот год будет насыщенным на события. Новый Уренгой славится своими большими, крепкими и дружными семьями», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Перед концертом глава заехал в гости к многодетной семье Назаровых. В прошлом году они стали победителями X юбилейной премии «Семья Ямала». Как самая большая многодетная семья ЯНАО Назаровы получили грант губернатора округа Дмитрия Артюхова. В семье растет пять дочерей и сын. Накануне Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований. Чекунков подчеркнул важнейшую роль семьи на Севере во все времена и выслушал вопросы, которые волнуют ямальские семьи.

В Новом Уренгое (ЯНАО) дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. О событии сообщил мэр города Андрей Воронов. «Дали старт Году семьи в Новом Уренгое большим концертом в Арктическом лицее. Этот год будет насыщенным на события. Новый Уренгой славится своими большими, крепкими и дружными семьями», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Перед концертом глава заехал в гости к многодетной семье Назаровых. В прошлом году они стали победителями X юбилейной премии «Семья Ямала». Как самая большая многодетная семья ЯНАО Назаровы получили грант губернатора округа Дмитрия Артюхова. В семье растет пять дочерей и сын. Накануне Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований. Чекунков подчеркнул важнейшую роль семьи на Севере во все времена и выслушал вопросы, которые волнуют ямальские семьи.