Мэр Воронов открыл Год детства в Новом Уренгое

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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Перед концертом Воронов посетил многодетную семью из Нового Уренгоя Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. О событии сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Дали старт Году семьи в Новом Уренгое большим концертом в Арктическом лицее. Этот год будет насыщенным на события. Новый Уренгой славится своими большими, крепкими и дружными семьями», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Перед концертом глава заехал в гости к многодетной семье Назаровых. В прошлом году они стали победителями X юбилейной премии «Семья Ямала». Как самая большая многодетная семья ЯНАО Назаровы получили грант губернатора округа Дмитрия Артюхова. В семье растет пять дочерей и сын.

Накануне Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований. Чекунков подчеркнул важнейшую роль семьи на Севере во все времена и выслушал вопросы, которые волнуют ямальские семьи.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) дан старт Году детства. Торжественное открытие сопровождалось праздничным концертом в Арктическом лицее. О событии сообщил мэр города Андрей Воронов. «Дали старт Году семьи в Новом Уренгое большим концертом в Арктическом лицее. Этот год будет насыщенным на события. Новый Уренгой славится своими большими, крепкими и дружными семьями», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Перед концертом глава заехал в гости к многодетной семье Назаровых. В прошлом году они стали победителями X юбилейной премии «Семья Ямала». Как самая большая многодетная семья ЯНАО Назаровы получили грант губернатора округа Дмитрия Артюхова. В семье растет пять дочерей и сын. Накануне Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов округа, а также главы муниципальных образований. Чекунков подчеркнул важнейшую роль семьи на Севере во все времена и выслушал вопросы, которые волнуют ямальские семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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