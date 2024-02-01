Чиновники поздравили с юбилеем узницу концлагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отметила юбилей узница фашистского концлагеря Раиса Рогачева. Ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Лебяжьевского округа.

«Свое 90-летие отметила жительница рабочего поселка Лебяжье, узница фашистского концлагеря Рогачева Раиса Митрофановна. В день юбилея ее поздравили заместитель главы Лебяжьевского округа по социальной политике, начальник отдела соцразвития Светлана Пихло, а также сотрудники КЦСОН и совета ветеранов Лебяжьевского МО», — говорится в сообщении.

Имениннице пожелали крепкого здоровья, жизнелюбия и неиссякаемого оптимизма. Также ей подарили цветы и постельный комплект.