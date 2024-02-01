01 февраля 2024

Чиновники поздравили с 90-летием курганскую узницу концлагеря Рогачеву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники поздравили с юбилеем узницу концлагеря Фото:

В Курганской области отметила юбилей узница фашистского концлагеря Раиса Рогачева. Ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Лебяжьевского округа.

«Свое 90-летие отметила жительница рабочего поселка Лебяжье, узница фашистского концлагеря Рогачева Раиса Митрофановна. В день юбилея ее поздравили заместитель главы Лебяжьевского округа по социальной политике, начальник отдела соцразвития Светлана Пихло, а также сотрудники КЦСОН и совета ветеранов Лебяжьевского МО», — говорится в сообщении.

Имениннице пожелали крепкого здоровья, жизнелюбия и неиссякаемого оптимизма. Также ей подарили цветы и постельный комплект.

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В Курганской области отметила юбилей узница фашистского концлагеря Раиса Рогачева. Ей исполнилось 90 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Лебяжьевского округа. «Свое 90-летие отметила жительница рабочего поселка Лебяжье, узница фашистского концлагеря Рогачева Раиса Митрофановна. В день юбилея ее поздравили заместитель главы Лебяжьевского округа по социальной политике, начальник отдела соцразвития Светлана Пихло, а также сотрудники КЦСОН и совета ветеранов Лебяжьевского МО», — говорится в сообщении. Имениннице пожелали крепкого здоровья, жизнелюбия и неиссякаемого оптимизма. Также ей подарили цветы и постельный комплект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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