Пассажиры Utair более 10 часов ждут вылета из Нижневартовска в Тюмень

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень вынуждены ждать вылета на десять часов и двадцать минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие борта должно было состояться 1 февраля в 23:10, но затем его перенесли на 2 февраля в 9:30.
«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 1 февраля задержан. Плановое время вылета в 23:10 1 февраля 2024 года. Фактическое время вылета — 2 февраля 2024 года в 9:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна.
Техническая неисправность самолета стала причиной пятнадцатичасовой задержки рейса из Уфы в Тюмень. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54.
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