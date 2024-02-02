Пассажиры Utair более 10 часов ждут вылета из Нижневартовска в Тюмень

02 февраля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Прибытие рейса в Тюмень ожидается 2 февраля в 9:30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень вынуждены ждать вылета на десять часов и двадцать минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие борта должно было состояться 1 февраля в 23:10, но затем его перенесли на 2 февраля в 9:30. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 1 февраля задержан. Плановое время вылета в 23:10 1 февраля 2024 года. Фактическое время вылета — 2 февраля 2024 года в 9:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Техническая неисправность самолета стала причиной пятнадцатичасовой задержки рейса из Уфы в Тюмень. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54. Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень вынуждены ждать вылета на десять часов и двадцать минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие борта должно было состояться 1 февраля в 23:10, но затем его перенесли на 2 февраля в 9:30. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 1 февраля задержан. Плановое время вылета в 23:10 1 февраля 2024 года. Фактическое время вылета — 2 февраля 2024 года в 9:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Техническая неисправность самолета стала причиной пятнадцатичасовой задержки рейса из Уфы в Тюмень. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54.