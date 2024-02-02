Пассажиры Utair более 10 часов ждут вылета из Нижневартовска в Тюмень

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Прибытие рейса в Тюмень ожидается 2 февраля в 9:30 Фото:

Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень вынуждены ждать вылета на десять часов и двадцать минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие борта должно было состояться 1 февраля в 23:10, но затем его перенесли на 2 февраля в 9:30.

«Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 1 февраля задержан. Плановое время вылета в 23:10 1 февраля 2024 года. Фактическое время вылета — 2 февраля 2024 года в 9:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна.

Техническая неисправность самолета стала причиной пятнадцатичасовой задержки рейса из Уфы в Тюмень. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54.

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Пассажиры рейса авиакомпании Utair из Нижневартовска в Тюмень вынуждены ждать вылета на десять часов и двадцать минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, прибытие борта должно было состояться 1 февраля в 23:10, но затем его перенесли на 2 февраля в 9:30. «Рейс авиакомпании Utair по маршруту Нижневартовск — Тюмень 1 февраля задержан. Плановое время вылета в 23:10 1 февраля 2024 года. Фактическое время вылета — 2 февраля 2024 года в 9:30», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна. Техническая неисправность самолета стала причиной пятнадцатичасовой задержки рейса из Уфы в Тюмень. Прибытие воздушного судна ожидалось 28 января 2024 года в 10:55, однако он был перенесен на 29 января 2024 года в 01:54.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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