01 февраля 2024

Азербайджанцам, устроивших стрельбу в «Гринвиче», грозит 7 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы Фото:

Уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», грозит до семи лет лишения свободы. Их дело было передано в Ленинский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, уроженцев стран ближнего зарубежья. Они обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы», — пояснили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, 26 ноября 2023 года Халилов и Аллахвердиев, поругавшись, достали травматические пистолеты и стали стрелять друг в друга. В здании ТРЦ тогда было много людей. Мужчин задержали и отправили в СИЗО. 23 января их перевели под домашний арест.

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Уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», грозит до семи лет лишения свободы. Их дело было передано в Ленинский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, уроженцев стран ближнего зарубежья. Они обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы», — пояснили в прокуратуре Свердловской области. По версии следствия, 26 ноября 2023 года Халилов и Аллахвердиев, поругавшись, достали травматические пистолеты и стали стрелять друг в друга. В здании ТРЦ тогда было много людей. Мужчин задержали и отправили в СИЗО. 23 января их перевели под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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