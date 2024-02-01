Азербайджанцам, устроивших стрельбу в «Гринвиче», грозит 7 лет колонии

Уроженцам Азербайджана Рази Халилову и Гусейну Аллахвердиеву, которые устроили стрельбу в екатеринбургском торговом центре «Гринвич», грозит до семи лет лишения свободы. Их дело было передано в Ленинский районный суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, уроженцев стран ближнего зарубежья. Они обвиняются в хулиганстве с применением оружия. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы», — пояснили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, 26 ноября 2023 года Халилов и Аллахвердиев, поругавшись, достали травматические пистолеты и стали стрелять друг в друга. В здании ТРЦ тогда было много людей. Мужчин задержали и отправили в СИЗО. 23 января их перевели под домашний арест.
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