Азербайджанцев, устроивших стрельбу в «Гринвиче», выпустили из СИЗО

23 января 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Мужчины находились в СИЗО с ноября 2023 года (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. О том, чтобы выпустить Халилова и Аллахвердиева из-под стражи, попросил следователь. Процесс об изменении меры пресечения прошел 22 января, уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда. Мужчины будут находиться дома как минимум до 26 февраля. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО с 28 ноября 2023-го.

Участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. О том, чтобы выпустить Халилова и Аллахвердиева из-под стражи, попросил следователь. Процесс об изменении меры пресечения прошел 22 января, уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда. Мужчины будут находиться дома как минимум до 26 февраля. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО с 28 ноября 2023-го.