22 января 2024

Азербайджанцев, устроивших стрельбу в «Гринвиче», выпустили из СИЗО

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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, арест, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Мужчины находились в СИЗО с ноября 2023 года (архивное фото) Фото:

Участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

О том, чтобы выпустить Халилова и Аллахвердиева из-под стражи, попросил следователь. Процесс об изменении меры пресечения прошел 22 января, уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда. Мужчины будут находиться дома как минимум до 26 февраля.

Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО с 28 ноября 2023-го.

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Участников перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» уроженцев Азербайджана Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. О том, чтобы выпустить Халилова и Аллахвердиева из-под стражи, попросил следователь. Процесс об изменении меры пресечения прошел 22 января, уточнили в пресс-службе Ленинского райсуда. Мужчины будут находиться дома как минимум до 26 февраля. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября 2023 года. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стали ругаться. Против них было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Халилов и Аллахвердиев находились в СИЗО с 28 ноября 2023-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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