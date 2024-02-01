01 февраля 2024

В Новом Уренгое учеников всех школ перевели на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
В Новом Уренгое ученики всех школ направлены на дистант из-за эвакуации школы № 8 Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) учеников всех школ переводят на дистанционное обучение из-за эвакуации школы № 8, данная мера объявлена на один день. Школа была эвакуирована 2 февраля, экстренные службы сработали оперативно, сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы.

«В приемную школы № 8 поступил телефонный звонок с сообщением об угрозе. Были оперативно привлечены все силы и средства, обеспечена безопасность учеников, педагогов и персонала. Ученики всех классов отпущены домой», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

В школе продолжают работать специальные службы. Экспертиза показала, что сообщение об угрозе было ложным.

«Школы города оперативно проверяют после анонимного звонка об угрозе в школе № 8. Руководство всех образовательных учреждений было проинформировано, дети сегодня переведены на дистанционное обучение», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии.

В Новом Уренгое 2 февраля прошла эвакуация школы № 8. Причиной эвакуации стал телефонный звонок, который поступил посредством IP-телефонии. Ученики провели в закрытых классах около часа, после чего была проведена эвакуация.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) учеников всех школ переводят на дистанционное обучение из-за эвакуации школы № 8, данная мера объявлена на один день. Школа была эвакуирована 2 февраля, экстренные службы сработали оперативно, сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В приемную школы № 8 поступил телефонный звонок с сообщением об угрозе. Были оперативно привлечены все силы и средства, обеспечена безопасность учеников, педагогов и персонала. Ученики всех классов отпущены домой», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В школе продолжают работать специальные службы. Экспертиза показала, что сообщение об угрозе было ложным. «Школы города оперативно проверяют после анонимного звонка об угрозе в школе № 8. Руководство всех образовательных учреждений было проинформировано, дети сегодня переведены на дистанционное обучение», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. В Новом Уренгое 2 февраля прошла эвакуация школы № 8. Причиной эвакуации стал телефонный звонок, который поступил посредством IP-телефонии. Ученики провели в закрытых классах около часа, после чего была проведена эвакуация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...