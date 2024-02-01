В Новом Уренгое учеников всех школ перевели на дистанционное обучение

02 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ученики всех школ направлены на дистант из-за эвакуации школы № 8 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) учеников всех школ переводят на дистанционное обучение из-за эвакуации школы № 8, данная мера объявлена на один день. Школа была эвакуирована 2 февраля, экстренные службы сработали оперативно, сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В приемную школы № 8 поступил телефонный звонок с сообщением об угрозе. Были оперативно привлечены все силы и средства, обеспечена безопасность учеников, педагогов и персонала. Ученики всех классов отпущены домой», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В школе продолжают работать специальные службы. Экспертиза показала, что сообщение об угрозе было ложным. «Школы города оперативно проверяют после анонимного звонка об угрозе в школе № 8. Руководство всех образовательных учреждений было проинформировано, дети сегодня переведены на дистанционное обучение», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. В Новом Уренгое 2 февраля прошла эвакуация школы № 8. Причиной эвакуации стал телефонный звонок, который поступил посредством IP-телефонии. Ученики провели в закрытых классах около часа, после чего была проведена эвакуация.

В Новом Уренгое (ЯНАО) учеников всех школ переводят на дистанционное обучение из-за эвакуации школы № 8, данная мера объявлена на один день. Школа была эвакуирована 2 февраля, экстренные службы сработали оперативно, сообщает пресс-служба мэрии газовой столицы. «В приемную школы № 8 поступил телефонный звонок с сообщением об угрозе. Были оперативно привлечены все силы и средства, обеспечена безопасность учеников, педагогов и персонала. Ученики всех классов отпущены домой», — сообщает пресс-служба Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. В школе продолжают работать специальные службы. Экспертиза показала, что сообщение об угрозе было ложным. «Школы города оперативно проверяют после анонимного звонка об угрозе в школе № 8. Руководство всех образовательных учреждений было проинформировано, дети сегодня переведены на дистанционное обучение», — прокомментировали ситуацию корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии. В Новом Уренгое 2 февраля прошла эвакуация школы № 8. Причиной эвакуации стал телефонный звонок, который поступил посредством IP-телефонии. Ученики провели в закрытых классах около часа, после чего была проведена эвакуация.