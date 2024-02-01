Ребенка, которого свердловчанка закопала в сугроб, отправили в дом малютки

02 февраля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Родных не пускают к ребенку (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб Ребенка, которого мать родила в бане в Свободном (Свердловская область), а затем закопала в сугробе, отправили в дом малютки. Об этом рассказал его дедушка. «Он в Екатеринбурге [в доме малютки], у нас нет документов на ребенка. Мать сдала тест ДНК и прошла психэкспертизу, результаты еще не готовы», — пишет Е1.ru, ссылаясь на дедушку. Он добавил, что тест ДНК попросили пройти и отца ребенка. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Ребенка, которого мать родила в бане в Свободном (Свердловская область), а затем закопала в сугробе, отправили в дом малютки. Об этом рассказал его дедушка. «Он в Екатеринбурге [в доме малютки], у нас нет документов на ребенка. Мать сдала тест ДНК и прошла психэкспертизу, результаты еще не готовы», — пишет Е1.ru, ссылаясь на дедушку. Он добавил, что тест ДНК попросили пройти и отца ребенка. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.