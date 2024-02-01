01 февраля 2024

Ребенка, которого свердловчанка закопала в сугроб, отправили в дом малютки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Родных не пускают к ребенку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка родила сына в бане и закопала в сугроб

Ребенка, которого мать родила в бане в Свободном (Свердловская область), а затем закопала в сугробе, отправили в дом малютки. Об этом рассказал его дедушка.

«Он в Екатеринбурге [в доме малютки], у нас нет документов на ребенка. Мать сдала тест ДНК и прошла психэкспертизу, результаты еще не готовы», — пишет Е1.ru, ссылаясь на дедушку. Он добавил, что тест ДНК попросили пройти и отца ребенка.

Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Ребенка, которого мать родила в бане в Свободном (Свердловская область), а затем закопала в сугробе, отправили в дом малютки. Об этом рассказал его дедушка. «Он в Екатеринбурге [в доме малютки], у нас нет документов на ребенка. Мать сдала тест ДНК и прошла психэкспертизу, результаты еще не готовы», — пишет Е1.ru, ссылаясь на дедушку. Он добавил, что тест ДНК попросили пройти и отца ребенка. Женщина родила ребенка на даче свекра в Свободном 20 декабря 2023 года. После этого она закопала новорожденного сына в сугроб. Спас малыша дедушка, который в тот день решил заехать на дачу. Силовики задержали женщину после ЧП, она раскаялась в содеянном. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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