01 февраля 2024

В тюменских пригородах появятся капитальные дороги

В Тюменской области выделено 512 млн рублей на строительство поселковых дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, лес, асфальт, трасса, дорога
Новые дороги обеспечат проезд к участкам индивидуального строительства Фото:

В коттеджных поселках рядом с деревней Падерина и поселком Московский построят новые дороги с асфальтированным покрытием. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Дороги с твердым покрытием будут построены в Падерина и Московском Тюменского района. Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более двух тысяч участков. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства»

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В коттеджных поселках рядом с деревней Падерина и поселком Московский построят новые дороги с асфальтированным покрытием. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Дороги с твердым покрытием будут построены в Падерина и Московском Тюменского района. Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более двух тысяч участков. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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