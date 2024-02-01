В тюменских пригородах появятся капитальные дороги

В коттеджных поселках рядом с деревней Падерина и поселком Московский построят новые дороги с асфальтированным покрытием. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Дороги с твердым покрытием будут построены в Падерина и Московском Тюменского района. Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более двух тысяч участков. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства»
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.