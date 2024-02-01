В тюменских пригородах появятся капитальные дороги

В Тюменской области выделено 512 млн рублей на строительство поселковых дорог

02 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Новые дороги обеспечат проезд к участкам индивидуального строительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В коттеджных поселках рядом с деревней Падерина и поселком Московский построят новые дороги с асфальтированным покрытием. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Дороги с твердым покрытием будут построены в Падерина и Московском Тюменского района. Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более двух тысяч участков. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства»

В коттеджных поселках рядом с деревней Падерина и поселком Московский построят новые дороги с асфальтированным покрытием. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Дороги с твердым покрытием будут построены в Падерина и Московском Тюменского района. Более 512 млн рублей выделено на прокладку дорог на площадках для индивидуального жилищного строительства в Тюменском районе в 2024 и 2025 годах. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — говорится в сообщении. Сообщается также, что в общей сложности дорогами с твердым покрытием будут обеспечены более двух тысяч участков. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного строительства»