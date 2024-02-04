Весной России грозит всплеск роста цен на квартиры

Аналитик Радченко: в России прекратят продаваться квартиры

05 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Инфляция и дефицит кадров толкают цены на недвижимость вверх, сказала Ирина Радченко Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост доллара спровоцирует спрос на недвижимость, и жилье снова начнет дорожать. Об этом URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Пока этого не произошло, квартиры не будут продаваться, но это не заставит застройщика снижать цены. «Девальвация рубля способствует росту цен на недвижимость. Так в августе традиционно в самом мертвом сезоне для рынка недвижимости у нас был бум. Если после выборов рубль опять метнется до 100 рублей, снова любители депозитов начнут вкладываться в котлованы и мы увидим всплеск покупательской активности. Это опять подстегнет цены расти», — сказала Ирина Радченко. Новость по теме Что будет с ипотекой в 2024 году До роста доллара будет наблюдаться спад продаж, отметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. «У нас неоднократно были такие периоды, когда квартиры стояли. Постоят и этот год. Они же не будут себе в убыток продавать. В 2014 году был аналогичный период, когда были санкции, рубль обвалился в два раза, но тогда у застройщиков не было проектного финансирования. Они строили фактически на деньги дольщиков, и чтобы не заканчивать стройку, демпинговали и продавали по себестоимости и даже ниже. Возвращение долевки, конечно, ухудшило бы положение, потому что тогда бы просто разорялись застройщики. У них не такая патовая ситуация, как была в 2014 году», — подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, снизить цены на недвижимость не получается и из-за высокой инфляции. «Есть большой дефицит кадров на рынке особенно в строительной отрасли. Застройщики будут вынуждены повышать зарплаты. Конечно, если есть инфляция, то дорожают все стройматериалы, что нужно закладывать в стоимость. Также ключевая ставка на 2024 год будет двузначной, а застройщики, должны выплачивать проценты по проектному финансированию», — отметила эксперт. При и этом сейчас наблюдается позитивная тенденция и цены на недвижимость не будут расти высокими темпами, считает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-президент Российской гильдии риэлторов. «Для этого есть много причин. Во-первых, достаточно высокая ипотека. Второе, есть определенное насыщение рынка. Он не может все время расти. Те, кто хотел, покупал на ажиотажном спросе или для инвестиционных целей, уже это сделали. Снижение темпов уже идет, но само жилье падать в цене не будет», — заключил специалист. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен на жилье точно замедлятся. Она отмечала, что за последние три года стоимость недвижимости в России выросла на 90%. По ее словам, нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рост доллара спровоцирует спрос на недвижимость, и жилье снова начнет дорожать. Об этом URA.RU заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Пока этого не произошло, квартиры не будут продаваться, но это не заставит застройщика снижать цены. «Девальвация рубля способствует росту цен на недвижимость. Так в августе традиционно в самом мертвом сезоне для рынка недвижимости у нас был бум. Если после выборов рубль опять метнется до 100 рублей, снова любители депозитов начнут вкладываться в котлованы и мы увидим всплеск покупательской активности. Это опять подстегнет цены расти», — сказала Ирина Радченко. До роста доллара будет наблюдаться спад продаж, отметила президент Международной академии ипотеки и недвижимости. «У нас неоднократно были такие периоды, когда квартиры стояли. Постоят и этот год. Они же не будут себе в убыток продавать. В 2014 году был аналогичный период, когда были санкции, рубль обвалился в два раза, но тогда у застройщиков не было проектного финансирования. Они строили фактически на деньги дольщиков, и чтобы не заканчивать стройку, демпинговали и продавали по себестоимости и даже ниже. Возвращение долевки, конечно, ухудшило бы положение, потому что тогда бы просто разорялись застройщики. У них не такая патовая ситуация, как была в 2014 году», — подчеркнула собеседница агентства. По ее словам, снизить цены на недвижимость не получается и из-за высокой инфляции. «Есть большой дефицит кадров на рынке особенно в строительной отрасли. Застройщики будут вынуждены повышать зарплаты. Конечно, если есть инфляция, то дорожают все стройматериалы, что нужно закладывать в стоимость. Также ключевая ставка на 2024 год будет двузначной, а застройщики, должны выплачивать проценты по проектному финансированию», — отметила эксперт. При и этом сейчас наблюдается позитивная тенденция и цены на недвижимость не будут расти высокими темпами, считает президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-президент Российской гильдии риэлторов. «Для этого есть много причин. Во-первых, достаточно высокая ипотека. Второе, есть определенное насыщение рынка. Он не может все время расти. Те, кто хотел, покупал на ажиотажном спросе или для инвестиционных целей, уже это сделали. Снижение темпов уже идет, но само жилье падать в цене не будет», — заключил специалист. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен на жилье точно замедлятся. Она отмечала, что за последние три года стоимость недвижимости в России выросла на 90%. По ее словам, нельзя допустить бума на рынке жилья, иначе это может привести к кризису.