С экс-директора завода «Исеть» Гайсина взыскали 690 млн рублей

Суд поставил точку в первом деле Малика Гайсина Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал 690 млн рублей с экс-директора завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малика Гайсина, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщил журналист из зала суда.

«Обязать Малика Гайсина выплатить 690 млн рублей по возмещению убытков ОАО «Уральский завод электрических соединителей Исеть», — пишет ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента. В эту сумму входят: возмещение убытков (93 млн), штрафы (138 млн), упущенная выгода (58 млн), за модернизацию производства (245 млн) и за реконструкцию очистных сооружений (153 млн). Оперативно дозвониться до Ленинского райсуда не удалось, никто не взял трубку.

Летом 2023 года Генпрокуратура подала к нему иск о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Общая сумма изъятых активов — три млрд рублей.

Кроме этого, Ленинский райсуд рассматривает уголовное дело Гайсина. Ему предъявлены обвинения за злоупотребление полномочиями, растрату в особо крупном размере и присвоение. По данным следствия, бизнесмен принес ущерб заводу «Исеть» и РФ на общую сумму в размере более 385 млн рублей.