Экс-директор завода «Исеть» Гайсин заявил, что его пытаются выдавить из России

01 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Малик Гайсин вообще не обращал внимания на прокурора, пока та зачитывала ему обвинения Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший владелец завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малик Гайсин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и растрате, заявил во время судебных слушаний, что его пытаются выгнать из России. Инициаторов уголовного дела он назвал «пятой колонной». На заседании присутствовал корреспондент URA.RU. Новость по теме Экс-директор завода «Исеть» читал газету в суде, пока ему предъявляли обвинение. Фото С обвинениями Гайсин не согласился. «Они (сторона обвинения, — прим. URA.RU) придумали мне каких-то людей, которых я контролировал. Вину я не признаю. У меня хотят захватить деньги, эти люди — предатели, пятая колонна. Они, видимо, хотят выдавить последних бизнесменов из России <…> Читают эти обвинения, эту ложь — я бы уволился с такой работы», — сказал Гайсин, обращаясь к прокурору. Она в ответ промолчала. По версии обвинения, с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму 715 млн рублей. Этим он причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами Гайсин якобы распорядился по своему усмотрению. Малика Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу, рассказывал высокопоставленный источник URA.RU. Также Гайсин является фигурантом гражданского дела. Летом 2023 года Генпрокуратура подала к нему иск о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Общая сумма изъятых активов — 3 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший владелец завода «Исеть» (Каменск-Уральский) Малик Гайсин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и растрате, заявил во время судебных слушаний, что его пытаются выгнать из России. Инициаторов уголовного дела он назвал «пятой колонной». На заседании присутствовал корреспондент URA.RU. С обвинениями Гайсин не согласился. «Они (сторона обвинения, — прим. URA.RU) придумали мне каких-то людей, которых я контролировал. Вину я не признаю. У меня хотят захватить деньги, эти люди — предатели, пятая колонна. Они, видимо, хотят выдавить последних бизнесменов из России <…> Читают эти обвинения, эту ложь — я бы уволился с такой работы», — сказал Гайсин, обращаясь к прокурору. Она в ответ промолчала. По версии обвинения, с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему компаниям займы на общую сумму 715 млн рублей. Этим он причинил материальный ущерб заводу «Исеть». Похищенными средствами Гайсин якобы распорядился по своему усмотрению. Малика Гайсина задержали в марте 2023 года. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть» и растрате. Претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочитал частные заказы гособоронзаказу, рассказывал высокопоставленный источник URA.RU. Также Гайсин является фигурантом гражданского дела. Летом 2023 года Генпрокуратура подала к нему иск о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установили сотрудники надзорного ведомства, с 1995 по 1999 годы Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Общая сумма изъятых активов — 3 млрд рублей.