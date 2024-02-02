Матери погибшего курганского командира части из СВО вручили госнаграду. Фото

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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Курганским бойцам вручили госнаграды за участие в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Матери командира части Максима Барсукова, погибшего в зоне спецоперации, вручили медаль «За отличие в воинской службе». Об этом сообщил глава Целинного округа Петр Скоробогатов.

«Подполковник, командир части Максим Леонидович Барсуков пал смертью храбрых 12 мая 2023 года при выполнении воинского долга. Сегодня маме героя, Вере Григорьевне, еще одним напоминанием о подвиге сына-воина станет медаль «За отличие в воинской службе», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Еще одну медаль Жукова глава округа вручил семье Демешко, чей сын вернулся с фронта живым, но не смог лично получить награду. Скоробогатов поблагодарил родителей героев за воспитание сыновей и пообещал им быть для них опорой.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО с позывным Риддик получил медаль Жукова. Госнаграду военнослужащему из Далматовского округа вручили в воинской части на фронте.

Командира военной части. погибшего в зоне СВО, наградили медалью «За отличие в военной службе»
Командира военной части. погибшего в зоне СВО, наградили медалью «За отличие в военной службе»
Фото:
Награду матери погибшего героя вручил глава Целинного округа Петр Скоробогатов
Награду матери погибшего героя вручил глава Целинного округа Петр Скоробогатов
Фото:
Еще одну медаль Жукова глава округа передал родителям военнослужащего, который не смог приехать
Еще одну медаль Жукова глава округа передал родителям военнослужащего, который не смог приехать
Фото:

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Матери командира части Максима Барсукова, погибшего в зоне спецоперации, вручили медаль «За отличие в воинской службе». Об этом сообщил глава Целинного округа Петр Скоробогатов. «Подполковник, командир части Максим Леонидович Барсуков пал смертью храбрых 12 мая 2023 года при выполнении воинского долга. Сегодня маме героя, Вере Григорьевне, еще одним напоминанием о подвиге сына-воина станет медаль «За отличие в воинской службе», — написал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Еще одну медаль Жукова глава округа вручил семье Демешко, чей сын вернулся с фронта живым, но не смог лично получить награду. Скоробогатов поблагодарил родителей героев за воспитание сыновей и пообещал им быть для них опорой. Ранее URA.RU писало, что курганский боец СВО с позывным Риддик получил медаль Жукова. Госнаграду военнослужащему из Далматовского округа вручили в воинской части на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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