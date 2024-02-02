В выходные на Ямале похолодает и пойдет снег. Карта

В Салехарде в выходные резко похолодает
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Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, люди, непогода, снегопад
В ЯНАО на западе округа похолодает, а на востоке пройдет снег Фото:

В Салехарде и Лабытнанги 3 февраля столбик термометра начнет опускаться и к 4 февраля достигнет отметки 20 градусов мороза. На востоке Ямала пройдут небольшие осадки, следует из информации сервиса Gismeteo.

«В Салехарде и Лабытнанги утром 3 февраля утром начнет холодать. Температура с -8 градусов опустится к вечеру до -20 градусов. Ветер начнет стихать с 8 метров в секунду в субботу до 2 метров в секунду в воскресенье», — сообщают специалисты сервиса.

В восточной части региона снег будет идти в Тазовском и Красноселькупском районах, небольшие осадки пройдут в Новом Уренгое. В южной части округа в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко столбик термометра будет незначительно колебаться, от -20 градусов ночью, до 15-17 днем.

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В Салехарде и Лабытнанги 3 февраля столбик термометра начнет опускаться и к 4 февраля достигнет отметки 20 градусов мороза. На востоке Ямала пройдут небольшие осадки, следует из информации сервиса Gismeteo. «В Салехарде и Лабытнанги утром 3 февраля утром начнет холодать. Температура с -8 градусов опустится к вечеру до -20 градусов. Ветер начнет стихать с 8 метров в секунду в субботу до 2 метров в секунду в воскресенье», — сообщают специалисты сервиса. В восточной части региона снег будет идти в Тазовском и Красноселькупском районах, небольшие осадки пройдут в Новом Уренгое. В южной части округа в Ноябрьске, Губкинском и Муравленко столбик термометра будет незначительно колебаться, от -20 градусов ночью, до 15-17 днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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