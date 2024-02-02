Ноябрянин приехал в отпуск с СВО и пришел в школу к сыну Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Отец ученика 14-й школы в Ноябрьске (ЯНАО) приехал в отпуск с зоны СВО и пришел прямо на урок к сыну. Об этом сообщили в мэрии города.

«Настоящий сюрприз для ученика четырнадцатой школы сделал его отец. Он приехал в отпуск из зоны специальной военной операции и пришел к ребенку на урок», — написано в telegram-канале ведомства.

На видео видно, как полный счастья школьник бросается с объятиями к отцу. Мэрия Ноябрьска желает, чтобы счастье и душевное тепло были в каждой семье горожан.

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