Ноябрянин вернулся с СВО и сделал сюрприз для сына в школе. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Ноябрянин приехал в отпуск с СВО и пришел в школу к сыну Фото:

Отец ученика 14-й школы в Ноябрьске (ЯНАО) приехал в отпуск с зоны СВО и пришел прямо на урок к сыну. Об этом сообщили в мэрии города.

«Настоящий сюрприз для ученика четырнадцатой школы сделал его отец. Он приехал в отпуск из зоны специальной военной операции и пришел к ребенку на урок», — написано в telegram-канале ведомства.

На видео видно, как полный счастья школьник бросается с объятиями к отцу. Мэрия Ноябрьска желает, чтобы счастье и душевное тепло были в каждой семье горожан.

В аэропорту Салехарда встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО. Супруге о своем скором прибытии он сообщил вопросом: «Что у вас на ужин?»

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Отец ученика 14-й школы в Ноябрьске (ЯНАО) приехал в отпуск с зоны СВО и пришел прямо на урок к сыну. Об этом сообщили в мэрии города. «Настоящий сюрприз для ученика четырнадцатой школы сделал его отец. Он приехал в отпуск из зоны специальной военной операции и пришел к ребенку на урок», — написано в telegram-канале ведомства. На видео видно, как полный счастья школьник бросается с объятиями к отцу. Мэрия Ноябрьска желает, чтобы счастье и душевное тепло были в каждой семье горожан. В аэропорту Салехарда встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО. Супруге о своем скором прибытии он сообщил вопросом: «Что у вас на ужин?»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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