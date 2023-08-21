В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Он работает школьным учителем в Аксарке, а в мае принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.
«В Аксарку вернулся в отпуск военнослужащий, который в мае ушел добровольцем в зону специальной военной операции. В аэропорту города Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры», — написал в своем telegram-канале Иван Сакал.
Боец работает в школе села Аксарка учителем. «Что у вас на ужин?» — таким вопросом он сообщил супруге о своем скором прибытии.
Ранее URA.RU рассказало, что отец и сын из Губкинского приняли решение пойти добровольцами в зону спецоперации. Для решения боевых задач они возьмут с собой личный автомобиль.
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