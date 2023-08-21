В ЯНАО встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО. Видео

22 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

В ЯНАО прибыл в отпуск военнослужащий СВО, который работает учителем в Аксарке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Он работает школьным учителем в Аксарке, а в мае принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «В Аксарку вернулся в отпуск военнослужащий, который в мае ушел добровольцем в зону специальной военной операции. В аэропорту города Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры», — написал в своем telegram-канале Иван Сакал. Боец работает в школе села Аксарка учителем. «Что у вас на ужин?» — таким вопросом он сообщил супруге о своем скором прибытии. Ранее URA.RU рассказало, что отец и сын из Губкинского приняли решение пойти добровольцами в зону спецоперации. Для решения боевых задач они возьмут с собой личный автомобиль.

В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Он работает школьным учителем в Аксарке, а в мае принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «В Аксарку вернулся в отпуск военнослужащий, который в мае ушел добровольцем в зону специальной военной операции. В аэропорту города Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры», — написал в своем telegram-канале Иван Сакал. Боец работает в школе села Аксарка учителем. «Что у вас на ужин?» — таким вопросом он сообщил супруге о своем скором прибытии. Ранее URA.RU рассказало, что отец и сын из Губкинского приняли решение пойти добровольцами в зону спецоперации. Для решения боевых задач они возьмут с собой личный автомобиль.