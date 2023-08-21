21 августа 2023
20 августа 2023

В ЯНАО встретили сельского учителя, прилетевшего в отпуск из зоны СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО прибыл в отпуск военнослужащий СВО, который работает учителем в Аксарке Фото:

В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Он работает школьным учителем в Аксарке, а в мае принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«В Аксарку вернулся в отпуск военнослужащий, который в мае ушел добровольцем в зону специальной военной операции. В аэропорту города Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры», — написал в своем telegram-канале Иван Сакал.

Боец работает в школе села Аксарка учителем. «Что у вас на ужин?» — таким вопросом он сообщил супруге о своем скором прибытии.

Ранее URA.RU рассказало, что отец и сын из Губкинского приняли решение пойти добровольцами в зону спецоперации. Для решения боевых задач они возьмут с собой личный автомобиль.

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В аэропорту Салехарда встретили военнослужащего, прибывшего в отпуск из зоны специальной военной операции. Он работает школьным учителем в Аксарке, а в мае принял решение заключить контракт с Минобороны РФ, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «В Аксарку вернулся в отпуск военнослужащий, который в мае ушел добровольцем в зону специальной военной операции. В аэропорту города Салехард его тепло встретили родные, коллеги по работе и наши волонтеры», — написал в своем telegram-канале Иван Сакал. Боец работает в школе села Аксарка учителем. «Что у вас на ужин?» — таким вопросом он сообщил супруге о своем скором прибытии. Ранее URA.RU рассказало, что отец и сын из Губкинского приняли решение пойти добровольцами в зону спецоперации. Для решения боевых задач они возьмут с собой личный автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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