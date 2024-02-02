02 февраля 2024

Шумков раскрыл стоимость капремонта курганской дороги

Шумков: ремонт 41 км курганской трассы обойдется в миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Шумков рассказал о планах по ремонту дорог в Курганской области Фото:

На ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направили свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Подписали контракты на ремонт 41,2 км трассы „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ — Падерино до границы со Свердловской областью общей стоимостью более одного млрд рублей. Сам проехал эту дорогу полностью, получив информацию о ее ненормативном состоянии от главы и местных жителей», — уточнил Шумков.

Шумков также подчеркнул, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево». Он добавил, что на это направлено 560 млн рублей.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направили свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Подписали контракты на ремонт 41,2 км трассы „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ — Падерино до границы со Свердловской областью общей стоимостью более одного млрд рублей. Сам проехал эту дорогу полностью, получив информацию о ее ненормативном состоянии от главы и местных жителей», — уточнил Шумков. Шумков также подчеркнул, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево». Он добавил, что на это направлено 560 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...