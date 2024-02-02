Шумков раскрыл стоимость капремонта курганской дороги

На ремонт участка трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» протяженностью несколько десятков километров направили свыше миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«Подписали контракты на ремонт 41,2 км трассы „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ — Падерино до границы со Свердловской областью общей стоимостью более одного млрд рублей. Сам проехал эту дорогу полностью, получив информацию о ее ненормативном состоянии от главы и местных жителей», — уточнил Шумков.
Шумков также подчеркнул, что запланирован ремонт 12 километров дороги «Альменево — Малышево». Он добавил, что на это направлено 560 млн рублей.
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