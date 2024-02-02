В Ноябрьске из-за пьяной драки пострадал мужчина

03 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД установить личности мужчин, участвовавших в драке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) 3 февраля произошла пьяная драка, во время которой сильно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Сотрудники МВД выявили, что конфликт произошел на бытовой почве, его участники были пьяны. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — уточнили в ведомстве MK.RU. Полиция смогла установить личности мужчин, участвовавших в драке. На месте до сих пор работают сотрудники полиции. В дежурную часть полиции по Ноябрьску поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним был доставлен местный житель. По словам свидетелей произошедшего, ноябрянину нанесли ножевое ранение . Инцидент произошел по адресу улица Советская, 105.

В Ноябрьске (ЯНАО) 3 февраля произошла пьяная драка, во время которой сильно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Сотрудники МВД выявили, что конфликт произошел на бытовой почве, его участники были пьяны. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — уточнили в ведомстве MK.RU. Полиция смогла установить личности мужчин, участвовавших в драке. На месте до сих пор работают сотрудники полиции. В дежурную часть полиции по Ноябрьску поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним был доставлен местный житель. По словам свидетелей произошедшего, ноябрянину нанесли ножевое ранение. Инцидент произошел по адресу улица Советская, 105.