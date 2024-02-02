02 февраля 2024

В Ноябрьске из-за пьяной драки пострадал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Сотрудники МВД установить личности мужчин, участвовавших в драке Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 3 февраля произошла пьяная драка, во время которой сильно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Сотрудники МВД выявили, что конфликт произошел на бытовой почве, его участники были пьяны. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — уточнили в ведомстве MK.RU. Полиция смогла установить личности мужчин, участвовавших в драке. На месте до сих пор работают сотрудники полиции.

В дежурную часть полиции по Ноябрьску поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним был доставлен местный житель. По словам свидетелей произошедшего, ноябрянину нанесли ножевое ранение. Инцидент произошел по адресу улица Советская, 105.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 3 февраля произошла пьяная драка, во время которой сильно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Сотрудники МВД выявили, что конфликт произошел на бытовой почве, его участники были пьяны. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — уточнили в ведомстве MK.RU. Полиция смогла установить личности мужчин, участвовавших в драке. На месте до сих пор работают сотрудники полиции. В дежурную часть полиции по Ноябрьску поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что к ним был доставлен местный житель. По словам свидетелей произошедшего, ноябрянину нанесли ножевое ранение. Инцидент произошел по адресу улица Советская, 105.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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