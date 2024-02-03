В мире Европа NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией 03 февраля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 + Борис Писториус призывает немцев быстро восстановить вооруженные силы страны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times. «Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале. Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ. Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times. «Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале. Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям