Борис Писториус призывает немцев быстро восстановить вооруженные силы страны
Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times.
«Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ.
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