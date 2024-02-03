NYT: Германия готовится к десятилетиям конфронтации с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус призывает немцев быстро восстановить вооруженные силы страны Фото:

Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times.

«Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале. Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Германии Борис Писториус готовит немцев к десятилетиям конфронтации с РФ. Об этом сообщили в газете The New York Times. «Борис Писториус начал предупреждать немцев, что они должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией», — говорится в материале. Министр обороны Германии призывает жителей Германии быстро восстановить вооруженные силы, чтобы страна была ко всему готова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Германия вступила в конфронтацию с Россией. По его словам, в Германии существуют экономические проблемы, поэтому страна намекает на войну с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...