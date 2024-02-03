Прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии Кунгура после коммунальной аварии

От прокуратуры в суд поступил иск к администрации Кунгура (Пермский край). От властей требуют отремонтировать тепловые сети, где в конце декабря произошла коммунальная авария. Материалы дела содержатся в базе горсуда.
«Прокуратура обратилась в суд к администрации с требованием провести капитальный ремонт тепловой сети по улице Свердлова в Кунгуре. Иск рассмотрят 8 февраля», — пишет Proprem cо ссылкой на судебное делопроизводство.
Из-за аварии в канун Нового года в жилых домах на четырех кунгурских улицах пропало отопление и горячая вода. Глава округа Вадим Лысанов подчеркивал, что на месте прорыва заменили 9-метровый участок трубы. С ЧП коммунальные службы справились за несколько часов.
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