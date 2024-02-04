Главное об СВО к вечеру 4 февраля: Зеленский приехал на фронт

Зеленский приехал в Работино в Запорожской области
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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, Сырский Александр, stock
Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Работино Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на Запорожском направлении. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что он посетил позиции ВСУ в районе села Работино. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 4 февраля.

Зеленский посетил позиции ВСУ на запорожском направлении

Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Была уничтожена техника противника, также ВСУ понесли потери в живой силе в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки.

Краснолиманское направление

Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

На данном участке фронта действиями подразделений группировки войск «Центр» было улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили 120 бойцов, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Купянское направление

ВС РФ с помощью авиации и артиллерии отразили четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Терны. Украинская армия потеряла 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Krab» и артиллерийскую систему М777.

Донецкое и южно-донецкое направление

Российские военные отразили две атаки бригад противника на донецком направлении в районах населенных пунктов Красное и Ленинское. А также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Богдановки, Новом, Клещеевки и Шумы. Потери украинской армии составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов.

На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Угледара и села Урожайное. Противник потерял 115 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ «Акация» и орудие Д-20.

Херсонское направление

Российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка. Потери украинцев составили 30 бойцов, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.

Ранее URA.RU сообщало о главных новостях в ходе СВО к вечеру 3 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Лисичанск (ЛНР) с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на Запорожском направлении. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что он посетил позиции ВСУ в районе села Работино. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 4 февраля. Зеленский заявил, что посетил село Работино в Запорожской области. До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные при помощи артиллерии нанесли удар по запорожскому направлению. Была уничтожена техника противника, также ВСУ понесли потери в живой силе в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки. Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. На данном участке фронта действиями подразделений группировки войск «Центр» было улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили 120 бойцов, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. ВС РФ с помощью авиации и артиллерии отразили четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах сел Синьковка и Терны. Украинская армия потеряла 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Krab» и артиллерийскую систему М777. Российские военные отразили две атаки бригад противника на донецком направлении в районах населенных пунктов Красное и Ленинское. А также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Богдановки, Новом, Клещеевки и Шумы. Потери украинской армии составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов. На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Угледара и села Урожайное. Противник потерял 115 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две САУ «Акация» и орудие Д-20. Российские войска нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка. Потери украинцев составили 30 бойцов, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20. Ранее URA.RU сообщало о главных новостях в ходе СВО к вечеру 3 февраля. Тогда ВСУ обстреляли Лисичанск (ЛНР) с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.
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