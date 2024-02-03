ВСУ обстреляли мирных жителей в Лисичанске: главное об СВО к вечеру 3 февраля

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли мирных жителей в Лисичанске

03 февраля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили в Лисичанске с помощью РСЗО HIMARS Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 3 февраля. ВСУ обстреливают российские регионы Леонид Пасечник заявил, что украинские бойцы устроил обстрел в Лисичанске (ЛНР). По его словам, под завалами могут находиться мирные жители. Военная комендатура заявила, что в результате обстрела погибли два человека. Отмечается, что ВСУ совершили удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Однако по его словам, падение дронов стало причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Никто не пострадал. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Поддержка Украины в конфликте с Россией Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ситуация на фронте сильно отличается от того, что говорят в украинском правительстве. По его словам, на самом деле все обстоит не так «радужно», поэтому Запад должен отправить Киеву необходимое оружие, не выдвигая при этом свои условий. Старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан заявил, что Украина больше не может наносить удары по российской армии вслепую из-за нехватки вооружения. По его словам, Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды. Президент Украины Владимир Зеленский отчитался Белому дому о планах уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги. Успехи ВС РФ в зоне СВО В Минобороны РФ сообщили, что за неделю в российский плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Украинские пленные рассказали, что Киев в рамках мобилизации набирает великовозрастных людей — до 60 лет. Также на фронт отправляют людей с болезнями, исключающими службу в армии. Российская армия заняла более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, также есть продвижение на купянском направлении. За прошедшую неделю ВСУ потеряли 2245 бойцов и пять тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 3 февраля. Леонид Пасечник заявил, что украинские бойцы устроил обстрел в Лисичанске (ЛНР). По его словам, под завалами могут находиться мирные жители. Военная комендатура заявила, что в результате обстрела погибли два человека. Отмечается, что ВСУ совершили удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Однако по его словам, падение дронов стало причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе. Никто не пострадал. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ситуация на фронте сильно отличается от того, что говорят в украинском правительстве. По его словам, на самом деле все обстоит не так «радужно», поэтому Запад должен отправить Киеву необходимое оружие, не выдвигая при этом свои условий. Старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан заявил, что Украина больше не может наносить удары по российской армии вслепую из-за нехватки вооружения. По его словам, Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды. Президент Украины Владимир Зеленский отчитался Белому дому о планах уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Отмечается, что процесс увольнения Залужного пока приостановлен, так как стороны прорабатывают дальнейшие шаги. В Минобороны РФ сообщили, что за неделю в российский плен сдались 26 военнослужащих ВСУ. Украинские пленные рассказали, что Киев в рамках мобилизации набирает великовозрастных людей — до 60 лет. Также на фронт отправляют людей с болезнями, исключающими службу в армии. Российская армия заняла более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, также есть продвижение на купянском направлении. За прошедшую неделю ВСУ потеряли 2245 бойцов и пять тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.