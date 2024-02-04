В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменцам пообещали штормовой ветер и метель
В Тюменской области до 20:00 5 февраля будет наблюдаться штормовой ветер. Предупреждение о потенциально опасной погоде размещено на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 5 февраля: местами порывы ветра до 15-18 м/с, метель», — говорится в сообщении метеорологов.
Температура воздуха в Тюмени днем 5 февраля составит 0 градусов. Ночью похолодает до -2. Небо будет облачным, ожидаются осадки.
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