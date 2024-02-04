04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам пообещали штормовой ветер и метель Фото:

В Тюменской области до 20:00 5 февраля будет наблюдаться штормовой ветер. Предупреждение о потенциально опасной погоде размещено на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 5 февраля: местами порывы ветра до 15-18 м/с, метель», — говорится в сообщении метеорологов.

Температура воздуха в Тюмени днем 5 февраля составит 0 градусов. Ночью похолодает до -2. Небо будет облачным, ожидаются осадки.

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В Тюменской области до 20:00 5 февраля будет наблюдаться штормовой ветер. Предупреждение о потенциально опасной погоде размещено на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — до 20:00 5 февраля: местами порывы ветра до 15-18 м/с, метель», — говорится в сообщении метеорологов. Температура воздуха в Тюмени днем 5 февраля составит 0 градусов. Ночью похолодает до -2. Небо будет облачным, ожидаются осадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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