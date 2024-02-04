04 февраля 2024
03 февраля 2024

В Кургане без воды останется часть микрорайонов Заозерный и Рябково

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение воды связано с врезкой водопровода по проспекту Машиностроителей Фото:

В Кургане 6 февраля отключат холодную воду в левой части микрорайона Рябково и нескольких домах в микрорайоне Заозерный в связи с врезкой водопровода. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«Плановое отключение холодного водоснабжения в связи с врезкой водопровода диаметром 400 мм по адресу: проспект Машиностроителей, 31. Ограничение ХВС будет действовать 6 февраля с 09:00 до 24:00», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят заранее подготовить запас воды перед отключением.

Список адресов, попадающих под отключение ХВС:

  • микрорайон Рябково (левая сторона) — пониженное давление ХВС;
  • ул.Карбышева, ул. Черняховского, ул. Перова, ул. Школьная — пониженное давление ХВС;
  • пр.Машиностроителей,19, 21В, 23Д, 31Б, 33А, 29/1, 29/4, 29А ст. 1, 38Е;
  • пр.Голикова,10Е (ТЦ);
  • 11 микрорайон, 6, 7, 10.

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В Кургане 6 февраля отключат холодную воду в левой части микрорайона Рябково и нескольких домах в микрорайоне Заозерный в связи с врезкой водопровода. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «Плановое отключение холодного водоснабжения в связи с врезкой водопровода диаметром 400 мм по адресу: проспект Машиностроителей, 31. Ограничение ХВС будет действовать 6 февраля с 09:00 до 24:00», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят заранее подготовить запас воды перед отключением. Список адресов, попадающих под отключение ХВС:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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