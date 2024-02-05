Хинштейн: «Яндекс» защитили от санкционного давления Запада

05 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

«Яндекс» не будет национализирован, сказал Артем Кирьянов Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Яндекс» после продажи нидерландского Yandex N.V. стал защищен от международных санкций и давления со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «„Яндекс“ был и остается флагманом российского ИТ, разработками и продуктами которого мы пользуемся каждый день. Теперь же он гарантированно будет работать в нашей юрисдикции, защищен от санкционного давления и соблюдать российские законы. У компании понятное прогнозируемое будущее, что пойдет бизнесу на пользу. Новая головная компания „Яндекса“ будет торговаться на Московской бирже — и интерес к ней будет большим», — сказал Александр Хинштейн. Новость по теме Кому будет принадлежать «Яндекс» после продажи «Яндекс» останется международной компанией, добавил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Компания международная, она будет работать по всему миру. Просто сегодня в этой компании нет лиц, которые находятся под персональными санкциями и оснований для их введения нет. Эта история должна устраивать в этом смысле и недружественные юрисдикции. «Яндекс» — одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями. Очевидно, что процесс реструктуризации был непростым, но в итоге удалось сохранить управленческую команду, которая все эти годы создавала любимые всеми сервисы, а также получилось учесть интересы акционеров. В «Яндексе» останутся все технологии, инновации в искусственном интеллекте, роботизация, сервисы для граждан и бизнеса, а значит, надеемся как можно скорее увидеть их новые успехи», — сообщил эксперт. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». По данным «Московской биржи», после новостей о реструктуризации бизнеса акции «Яндекса» упали примерно на 9,27%, до 2 870 рублей. Права основателя «Яндекса» наследуют российские менеджеры, отметил член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это является экстраординарным случаем в практике РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Яндекс» после продажи нидерландского Yandex N.V. стал защищен от международных санкций и давления со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «„Яндекс“ был и остается флагманом российского ИТ, разработками и продуктами которого мы пользуемся каждый день. Теперь же он гарантированно будет работать в нашей юрисдикции, защищен от санкционного давления и соблюдать российские законы. У компании понятное прогнозируемое будущее, что пойдет бизнесу на пользу. Новая головная компания „Яндекса“ будет торговаться на Московской бирже — и интерес к ней будет большим», — сказал Александр Хинштейн. «Яндекс» останется международной компанией, добавил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Компания международная, она будет работать по всему миру. Просто сегодня в этой компании нет лиц, которые находятся под персональными санкциями и оснований для их введения нет. Эта история должна устраивать в этом смысле и недружественные юрисдикции. «Яндекс» — одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями. В «Яндексе» останутся все технологии, инновации в искусственном интеллекте, роботизация, сервисы для граждан и бизнеса, а значит, надеемся как можно скорее увидеть их новые успехи», — сообщил эксперт. Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». По данным «Московской биржи», после новостей о реструктуризации бизнеса акции «Яндекса» упали примерно на 9,27%, до 2 870 рублей. Права основателя «Яндекса» наследуют российские менеджеры, отметил член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это является экстраординарным случаем в практике РФ.