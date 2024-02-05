Хинштейн: «Яндекс» защитили от санкционного давления Запада

«Яндекс» после продажи нидерландского Yandex N.V. стал защищен от международных санкций и давления со стороны Запада. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«„Яндекс“ был и остается флагманом российского ИТ, разработками и продуктами которого мы пользуемся каждый день. Теперь же он гарантированно будет работать в нашей юрисдикции, защищен от санкционного давления и соблюдать российские законы. У компании понятное прогнозируемое будущее, что пойдет бизнесу на пользу. Новая головная компания „Яндекса“ будет торговаться на Московской бирже — и интерес к ней будет большим», — сказал Александр Хинштейн.
«Яндекс» останется международной компанией, добавил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Компания международная, она будет работать по всему миру. Просто сегодня в этой компании нет лиц, которые находятся под персональными санкциями и оснований для их введения нет. Эта история должна устраивать в этом смысле и недружественные юрисдикции. «Яндекс» — одна из старейших российских компаний, известная на весь мир своими разработками, проектами, традициями.
Очевидно, что процесс реструктуризации был непростым, но в итоге удалось сохранить управленческую команду, которая все эти годы создавала любимые всеми сервисы, а также получилось учесть интересы акционеров.
В «Яндексе» останутся все технологии, инновации в искусственном интеллекте, роботизация, сервисы для граждан и бизнеса, а значит, надеемся как можно скорее увидеть их новые успехи», — сообщил эксперт.
Нидерландская компания Yandex N.V. продала бизнес «Яндекс» частным инвесторам в России за 475 миллиардов рублей. Покупателем стал паевый фонд «Консорциум.Первый», который находится под управлением российского акционерного общества «Солид Менеджмент». По данным «Московской биржи», после новостей о реструктуризации бизнеса акции «Яндекса» упали примерно на 9,27%, до 2 870 рублей. Права основателя «Яндекса» наследуют российские менеджеры, отметил член комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это является экстраординарным случаем в практике РФ.
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