Пермским химзаводом, перешедшим под контроль государства, будет управлять московская компания

Пермский завод «Метафракс Кемикалс» перешел под управление АО «Росхим»

05 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

АО «Метафракс Кемикалс» перешло под управление московского АО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акционерным обществом «Метафракс Кемикалс», которое ранее владело химзаводом в Губахе (Пермский край) будет управлять московское АО «Росхим». Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров губахинского завода. Информация размещена в группе АО «Росхим» в соцсети «ВКонтакте». «АО „Росхим“ с 1 февраля 2024 году назначено управляющей организацией АО „Метафракс Кемикалс“. Исполнительным директором акционерного общества назначен Альберт Худайбирдин. Полномочия АО „Метафракс Кемикалс“, как управляющей организации в отношении его дочерних компаний, входящих в „Метафракс Групп“, будут продолжены», — говорится в опубликованном сообщении. «Метафракс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Осенью 2023 года большая часть акций губахинского АО перешла под контроль государства. На недвижимость предприятия и денежные счета был наложен арест. Впоследствии ограничительные меры были сняты.

Акционерным обществом «Метафракс Кемикалс», которое ранее владело химзаводом в Губахе (Пермский край) будет управлять московское АО «Росхим». Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров губахинского завода. Информация размещена в группе АО «Росхим» в соцсети «ВКонтакте». «АО „Росхим“ с 1 февраля 2024 году назначено управляющей организацией АО „Метафракс Кемикалс“. Исполнительным директором акционерного общества назначен Альберт Худайбирдин. Полномочия АО „Метафракс Кемикалс“, как управляющей организации в отношении его дочерних компаний, входящих в „Метафракс Групп“, будут продолжены», — говорится в опубликованном сообщении. «Метафракс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Осенью 2023 года большая часть акций губахинского АО перешла под контроль государства. На недвижимость предприятия и денежные счета был наложен арест. Впоследствии ограничительные меры были сняты.