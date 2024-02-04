04 февраля 2024

Пермским химзаводом, перешедшим под контроль государства, будет управлять московская компания

Пермский завод «Метафракс Кемикалс» перешел под управление АО «Росхим»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, новоуральский трубный завод, нтз, пластиковая труба
АО «Метафракс Кемикалс» перешло под управление московского АО Фото:

Акционерным обществом «Метафракс Кемикалс», которое ранее владело химзаводом в Губахе (Пермский край) будет управлять московское АО «Росхим». Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров губахинского завода. Информация размещена в группе АО «Росхим» в соцсети «ВКонтакте».

«АО „Росхим“ с 1 февраля 2024 году назначено управляющей организацией АО „Метафракс Кемикалс“. Исполнительным директором акционерного общества назначен Альберт Худайбирдин. Полномочия АО „Метафракс Кемикалс“, как управляющей организации в отношении его дочерних компаний, входящих в „Метафракс Групп“, будут продолжены», — говорится в опубликованном сообщении.

«Метафракс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Осенью 2023 года большая часть акций губахинского АО перешла под контроль государства. На недвижимость предприятия и денежные счета был наложен арест. Впоследствии ограничительные меры были сняты.

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Акционерным обществом «Метафракс Кемикалс», которое ранее владело химзаводом в Губахе (Пермский край) будет управлять московское АО «Росхим». Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров губахинского завода. Информация размещена в группе АО «Росхим» в соцсети «ВКонтакте». «АО „Росхим“ с 1 февраля 2024 году назначено управляющей организацией АО „Метафракс Кемикалс“. Исполнительным директором акционерного общества назначен Альберт Худайбирдин. Полномочия АО „Метафракс Кемикалс“, как управляющей организации в отношении его дочерних компаний, входящих в „Метафракс Групп“, будут продолжены», — говорится в опубликованном сообщении. «Метафракс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных. Осенью 2023 года большая часть акций губахинского АО перешла под контроль государства. На недвижимость предприятия и денежные счета был наложен арест. Впоследствии ограничительные меры были сняты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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