В подписях Надеждина нашли в три раза больше ошибок, чем допустимо

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3 конгресс РАПК. Москва, надеждин борис
Борис Надеждин (на фото) будет заново собирать подписи, сообщил Игорь Артемьев Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В подписях, которые собрал кандидат в президенты РФ Борис Надеждин, было 15,348% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Об этом рассказал член команды Надеждина Игорь Артемьев.

«Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных», — написал Игорь Артемьев в своем telegram-канале.

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Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком

Заседание ЦИК должно пройти 7 февраля. На нем команде Надеждина сообщат результаты проверки.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. Булаев рассказал, что в бумагах он нашел подписи нескольких десятков людей, которых уже нет в живых. А 31 января у ЦИК возникли вопросы к количеству сданных листов, передает RT. На данный момент в предвыборной гонке участвуют восемь человек.

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В подписях, которые собрал кандидат в президенты РФ Борис Надеждин, было 15,348% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Об этом рассказал член команды Надеждина Игорь Артемьев. «Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных», — написал Игорь Артемьев в своем telegram-канале. Заседание ЦИК должно пройти 7 февраля. На нем команде Надеждина сообщат результаты проверки. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. Булаев рассказал, что в бумагах он нашел подписи нескольких десятков людей, которых уже нет в живых. А 31 января у ЦИК возникли вопросы к количеству сданных листов, передает RT. На данный момент в предвыборной гонке участвуют восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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