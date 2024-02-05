В подписях Надеждина нашли в три раза больше ошибок, чем допустимо

05 февраля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Борис Надеждин (на фото) будет заново собирать подписи, сообщил Игорь Артемьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В подписях, которые собрал кандидат в президенты РФ Борис Надеждин, было 15,348% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Об этом рассказал член команды Надеждина Игорь Артемьев. «Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных», — написал Игорь Артемьев в своем telegram-канале. Новость по теме Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком Заседание ЦИК должно пройти 7 февраля. На нем команде Надеждина сообщат результаты проверки. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. Булаев рассказал, что в бумагах он нашел подписи нескольких десятков людей, которых уже нет в живых. А 31 января у ЦИК возникли вопросы к количеству сданных листов, передает RT. На данный момент в предвыборной гонке участвуют восемь человек.

В подписях, которые собрал кандидат в президенты РФ Борис Надеждин, было 15,348% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Об этом рассказал член команды Надеждина Игорь Артемьев. «Заседание комиссии закончилось, забрали документы. 15,348% брака, впереди 2 бессонные ночи. Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 000 проверенных», — написал Игорь Артемьев в своем telegram-канале. Заседание ЦИК должно пройти 7 февраля. На нем команде Надеждина сообщат результаты проверки. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. Булаев рассказал, что в бумагах он нашел подписи нескольких десятков людей, которых уже нет в живых. А 31 января у ЦИК возникли вопросы к количеству сданных листов, передает RT. На данный момент в предвыборной гонке участвуют восемь человек.