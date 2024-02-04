ХК «Зауралье» из Кургана сыграет за третье место с командой из Тулы

05 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье сыграет с тульским «АКМ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана сыграет 6 февраля с одним из лидеров чемпионата ВХЛ — командой «АКМ» из Тулы. Об этом сообщается на сайте клуба. В случае победы курганцы смогут подняться на третье место. «Ближайший матч: „Зауралье“ (Курган) — „АКМ“ (Тула). Дата игры: 6 февраля 18:30. Ледовый дворец спорта им. Н. В. Парышева», — указано на сайте хоккейной команды. Предыдущая игра между клубами состоялась в сентябре 2023 года. В гостях ХК «Зауралье» одержал победу над тульским «АКМ» со счетом 4:1. У курганской команды отличились Тимур Закиров, Виктор Пластинин, Сергей Голоднюк и Артур Болтанов. У хозяев одну шайбу сумел отыграть Иван Воробьев. В турнирной таблице тульский клуб идет на третьем месте, имея 76 очков. У «Зауралья» за 51 игру набрано 75 очков. Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ, забив «Звезде» из Москвы четыре безответных шайбы. После этого команда одержала еще одну разгромную победу над коллективом из ХМАО. Матч против «Югры» закончился со счетом 4:1. Домашняя беспроигрышная серия завершилась во встрече с одним из лидеров чемпионата — тюменским «Рубином», в котором «Зауралье» проиграло 4:0. Главный тренер курганской команды Михаил Звягин связал поражение с большим количеством чудовищных ошибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана сыграет 6 февраля с одним из лидеров чемпионата ВХЛ — командой «АКМ» из Тулы. Об этом сообщается на сайте клуба. В случае победы курганцы смогут подняться на третье место. «Ближайший матч: „Зауралье“ (Курган) — „АКМ“ (Тула). Дата игры: 6 февраля 18:30. Ледовый дворец спорта им. Н. В. Парышева», — указано на сайте хоккейной команды. Предыдущая игра между клубами состоялась в сентябре 2023 года. В гостях ХК «Зауралье» одержал победу над тульским «АКМ» со счетом 4:1. У курганской команды отличились Тимур Закиров, Виктор Пластинин, Сергей Голоднюк и Артур Болтанов. У хозяев одну шайбу сумел отыграть Иван Воробьев. В турнирной таблице тульский клуб идет на третьем месте, имея 76 очков. У «Зауралья» за 51 игру набрано 75 очков. Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф чемпионата ВХЛ, забив «Звезде» из Москвы четыре безответных шайбы. После этого команда одержала еще одну разгромную победу над коллективом из ХМАО. Матч против «Югры» закончился со счетом 4:1. Домашняя беспроигрышная серия завершилась во встрече с одним из лидеров чемпионата — тюменским «Рубином», в котором «Зауралье» проиграло 4:0. Главный тренер курганской команды Михаил Звягин связал поражение с большим количеством чудовищных ошибок.