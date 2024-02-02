Курганский ХК «Зауралье» после выхода в плей-офф одержал победу над «Югрой»

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Хоккей. Курган, клюшка, зауралье, хоккейная клюшка
ХК «Зауралье» обыграл «Югру» со счетом 4:1 Фото:

ХК «Зауралье» из Кургана обыграл команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В прошлом матче курганские хоккеисты досрочно оформили выход в плей-офф, победив московскую команду.

«В эмоциональном матче выигрываем у „Югры“ и одерживаем вторую подряд победу в этой домашней серии! „Зауралье“ (Курган) — „Югра“ (Ханты-Мансийск) — 4:1», — сообщается в telegram-канале команды. Прошлая игра между клубами завершилась в пользу Кургана со счетом 6:0.

Открыл счет в матче нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков. Вторую шайбу в ворота гостей забил Михаил Балашов. Третьим голом в курганской команде отличился Артур Болтанов. Во втором периоде хоккеисты «Югры» смогли отыграть одну шайбу. У северян забил Илья Авраменко. В третьем периоде использовав большинство забил нападающий Иван Ширяев, увеличив счет до 4:1.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганская команда разгромила со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда». Дважды шайбу в ворота соперника забил Артур Болтанов. Еще по шайбе забили Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк.

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ХК «Зауралье» из Кургана обыграл команду «Югра» из ХМАО со счетом 4:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В прошлом матче курганские хоккеисты досрочно оформили выход в плей-офф, победив московскую команду. «В эмоциональном матче выигрываем у „Югры“ и одерживаем вторую подряд победу в этой домашней серии! „Зауралье“ (Курган) — „Югра“ (Ханты-Мансийск) — 4:1», — сообщается в telegram-канале команды. Прошлая игра между клубами завершилась в пользу Кургана со счетом 6:0. Открыл счет в матче нападающий ХК «Зауралье» Даниил Ердаков. Вторую шайбу в ворота гостей забил Михаил Балашов. Третьим голом в курганской команде отличился Артур Болтанов. Во втором периоде хоккеисты «Югры» смогли отыграть одну шайбу. У северян забил Илья Авраменко. В третьем периоде использовав большинство забил нападающий Иван Ширяев, увеличив счет до 4:1. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» досрочно вышел в плей-офф первенства ВХЛ. В домашнем матче курганская команда разгромила со счетом 4:0 столичный клуб «Звезда». Дважды шайбу в ворота соперника забил Артур Болтанов. Еще по шайбе забили Антон Чуфаров и Сергей Голоднюк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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