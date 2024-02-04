Хоккейный клуб «Зауралье» проиграл в дерби тюменскому «Рубину»

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» проиграли тюменскому «Рубину» в принципиальном матче. Счет встречи не был открыт до второго периода, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Курганские хоккеисты пропустили первую шайбу во втором периоде. Соперник владел игрой, и к четвертой десятиминутке счет вырос до 4:0», — рассказал корреспондент агентства.
У тюменского клуба отличились Никита Брютов, Георгий Бусаров, Андрей Алексеев и Алексей Митрофанов. На данный момент «Рубин» является лидером регулярного чемпионата.
Еще до начала встречи к курганцам обратился телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пожелала хоккеистам победы в шуточной манере.
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