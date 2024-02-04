Хоккейный клуб «Зауралье» проиграл в дерби тюменскому «Рубину»

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей, хоккейная клюшка
Курганские хоккеисты провели очередной матч дома Фото:

Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» проиграли тюменскому «Рубину» в принципиальном матче. Счет встречи не был открыт до второго периода, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Курганские хоккеисты пропустили первую шайбу во втором периоде. Соперник владел игрой, и к четвертой десятиминутке счет вырос до 4:0», — рассказал корреспондент агентства.

У тюменского клуба отличились Никита Брютов, Георгий Бусаров, Андрей Алексеев и Алексей Митрофанов. На данный момент «Рубин» является лидером регулярного чемпионата.

Еще до начала встречи к курганцам обратился телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пожелала хоккеистам победы в шуточной манере.

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Хоккеисты курганского клуба «Зауралье» проиграли тюменскому «Рубину» в принципиальном матче. Счет встречи не был открыт до второго периода, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Курганские хоккеисты пропустили первую шайбу во втором периоде. Соперник владел игрой, и к четвертой десятиминутке счет вырос до 4:0», — рассказал корреспондент агентства. У тюменского клуба отличились Никита Брютов, Георгий Бусаров, Андрей Алексеев и Алексей Митрофанов. На данный момент «Рубин» является лидером регулярного чемпионата. Еще до начала встречи к курганцам обратился телеведущий Дмитрий Губерниев. Он пожелала хоккеистам победы в шуточной манере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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