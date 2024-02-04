04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ЯНАО решили снизить смертность от диабета

В ямальской медицине усилят борьбу с сахарным диабетом
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале будут усиленно наблюдать за пациентами с сахарным диабетом Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе усилят борьбу с таким заболеванием, как сахарный диабет. Об утверждении региональной программы сообщила пресс-служба губернатора округа.

«В регионе утверждается программа по борьбе с сахарным диабетом. Основной акцент сделан на развитии направлений, которые позволят добиться снижения смертности от сахарного диабета. Планируется дооснастить школы сахарного диабета необходимым оборудованием, усилить диспансерное наблюдения за пациентами с диабетом до 2025 года организовать в округе работу межмуниципальных эндокринологических центров на базе Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что ежегодно в ЯНАО число пациентов с сахарным диабетом увеличивается на 1000 человек. Данный диагноз выявлен у 20 тысяч жителей округа.

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В Ямало-Ненецком автономном округе усилят борьбу с таким заболеванием, как сахарный диабет. Об утверждении региональной программы сообщила пресс-служба губернатора округа. «В регионе утверждается программа по борьбе с сахарным диабетом. Основной акцент сделан на развитии направлений, которые позволят добиться снижения смертности от сахарного диабета. Планируется дооснастить школы сахарного диабета необходимым оборудованием, усилить диспансерное наблюдения за пациентами с диабетом до 2025 года организовать в округе работу межмуниципальных эндокринологических центров на базе Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что ежегодно в ЯНАО число пациентов с сахарным диабетом увеличивается на 1000 человек. Данный диагноз выявлен у 20 тысяч жителей округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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