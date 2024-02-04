В ЯНАО решили снизить смертность от диабета

В Ямало-Ненецком автономном округе усилят борьбу с таким заболеванием, как сахарный диабет. Об утверждении региональной программы сообщила пресс-служба губернатора округа.
«В регионе утверждается программа по борьбе с сахарным диабетом. Основной акцент сделан на развитии направлений, которые позволят добиться снижения смертности от сахарного диабета. Планируется дооснастить школы сахарного диабета необходимым оборудованием, усилить диспансерное наблюдения за пациентами с диабетом до 2025 года организовать в округе работу межмуниципальных эндокринологических центров на базе Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больниц», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что ежегодно в ЯНАО число пациентов с сахарным диабетом увеличивается на 1000 человек. Данный диагноз выявлен у 20 тысяч жителей округа.
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