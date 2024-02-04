04 февраля 2024
03 февраля 2024

Детям Волновахи из ЯНАО отправили развивающие игры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача гуманитарной помощи от медицинского персонала Областной клинической больницы №3. Челябинск, игрушки, гуманитарная помощь
Посылку с игрушками для малышей собрали жители Надыма Фото:

Из детского сада «Медвежонок» в Надыме (ЯНАО) малышам подшефной Волновахи передали развивающие игры. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе администрации Надымского района.

«Из „Медвежонка“ в Надыме в Волноваху отправилась посылка с развивающими играми для малышей подшефного района. Продолжается сбор книг, игрушек и других вещей для детей», — сообщили в пресс-службе.

В администрации также отметили, что посылки для детских садов подшефной территории отправлялись в 2023 году. Педагоги, воспитанники с родителями детсада «Медвежонок» направляли туда развивающие наборы и пособия, игрушки и канцелярию.

Из детского сада «Медвежонок» регулярно отправляют детям в Волноваху развивающие книги и игры
Из детского сада «Медвежонок» регулярно отправляют детям в Волноваху развивающие книги и игры
Фото:
В очередную посылку из Надыма вошли обучающие игры для малышей
В очередную посылку из Надыма вошли обучающие игры для малышей
Фото:

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Из детского сада «Медвежонок» в Надыме (ЯНАО) малышам подшефной Волновахи передали развивающие игры. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе администрации Надымского района. «Из „Медвежонка“ в Надыме в Волноваху отправилась посылка с развивающими играми для малышей подшефного района. Продолжается сбор книг, игрушек и других вещей для детей», — сообщили в пресс-службе. В администрации также отметили, что посылки для детских садов подшефной территории отправлялись в 2023 году. Педагоги, воспитанники с родителями детсада «Медвежонок» направляли туда развивающие наборы и пособия, игрушки и канцелярию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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