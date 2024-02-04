Посылку с игрушками для малышей собрали жители Надыма
Из детского сада «Медвежонок» в Надыме (ЯНАО) малышам подшефной Волновахи передали развивающие игры. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе администрации Надымского района.
«Из „Медвежонка“ в Надыме в Волноваху отправилась посылка с развивающими играми для малышей подшефного района. Продолжается сбор книг, игрушек и других вещей для детей», — сообщили в пресс-службе.
В администрации также отметили, что посылки для детских садов подшефной территории отправлялись в 2023 году. Педагоги, воспитанники с родителями детсада «Медвежонок» направляли туда развивающие наборы и пособия, игрушки и канцелярию.
Из детского сада «Медвежонок» регулярно отправляют детям в Волноваху развивающие книги и игры
В очередную посылку из Надыма вошли обучающие игры для малышей
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.