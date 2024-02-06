В Кургане силовики возбудили уголовное дело на руководителя диаспоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на Аршада Джуварлинского, учредившего в Кургане общественную организацию местных азербайджанцев. Его подозревают в незаконном использовании чужих документов для создания этнического общества, сообщают URA.RU источники из числа бывших силовиков.

«На организатора азербайджанского сообщества Джуварлинского возбудили уголовное дело из-за возможной фальсификации документов», — рассказали источники. По их мнению, силовики полагают, что организатор мог незаконно использовать чужие данные для протокола учредителей общественной организации.

Интерес правоохранительных органов к общественнику появился осенью прошлого года, когда прокуратура подала иск о признании незаконной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». В ведомстве посчитали, что общество было создано с нарушениями, и в протоколе незаконно использовались чужие данные. Организацию суд закрыл и постановил исключить сведения о ней из реестра Минюста.

В беседе с URA.RU Джуварлинский сообщил, что не знает о возбуждении уголовного дела, хотя к нему однажды приходил дознаватель из полиции. Также он не считает, что нарушал закон. По его утверждению, все копии паспортов участников протокола для учреждения организации попали к нему с согласия их владельцев.

Редакция обратилась за разъяснениями в полицию региона. В ведомстве ответили, что информация по данной теме является служебной и разглашению не подлежит.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане по требованию прокуратуры закрыли этническую общественную организацию. Прокуратура нашла нарушения при создании общества местных азербайджанцев и подала иск об исключении ее из реестра Минюста. Суд данное требование удовлетворил.