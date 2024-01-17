Курганский суд закрыл организацию азербайджанской диаспоры

18 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Кургане суд закрыл организацию диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил прекратить деятельность общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом URA.RU сообщили в горсуде. «Суд признал недействительным протокол учредителей общественной организации „Объединение азербайджанцев Зауралья“ (ОАЗ) от 1 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе суда. Распоряжение Минюста о регистрации организации было также решено признать недействительным. Истцом в гражданском деле выступала прокуратура Курганской области. В ведомстве заявляли, что в протокол были неправомочно занесены данные участников и их подписи. После удовлетворения иска суд распорядился исключить запись о создании организации из единого госреестра юридических лиц. Также ОАЗ исключат из реестра некоммерческих организаций. Редакция обратилась к одному из учредителей ответчика, Аршаду Джуварлинскому. Он пояснил, что не смог присутствовать на отложенном заседании из-за болезни. При этом он уважает решение суда, но не считает, что нарушал закон при учреждении организации. «Буду собирать документы и открою новую общественную организацию», — заявил Джуварлинский. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут рассматривать иск к одной из организаций нацдиаспоры. Представители организации заявляли, что не знали о претензиях прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил прекратить деятельность общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом URA.RU сообщили в горсуде. «Суд признал недействительным протокол учредителей общественной организации „Объединение азербайджанцев Зауралья“ (ОАЗ) от 1 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе суда. Распоряжение Минюста о регистрации организации было также решено признать недействительным. Истцом в гражданском деле выступала прокуратура Курганской области. В ведомстве заявляли, что в протокол были неправомочно занесены данные участников и их подписи. После удовлетворения иска суд распорядился исключить запись о создании организации из единого госреестра юридических лиц. Также ОАЗ исключат из реестра некоммерческих организаций. Редакция обратилась к одному из учредителей ответчика, Аршаду Джуварлинскому. Он пояснил, что не смог присутствовать на отложенном заседании из-за болезни. При этом он уважает решение суда, но не считает, что нарушал закон при учреждении организации. «Буду собирать документы и открою новую общественную организацию», — заявил Джуварлинский. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут рассматривать иск к одной из организаций нацдиаспоры. Представители организации заявляли, что не знали о претензиях прокуратуры.