17 января 2024

Курганский суд закрыл организацию азербайджанской диаспоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
В Кургане суд закрыл организацию диаспоры Фото:

Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил прекратить деятельность общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом URA.RU сообщили в горсуде.

«Суд признал недействительным протокол учредителей общественной организации „Объединение азербайджанцев Зауралья“ (ОАЗ) от 1 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе суда. Распоряжение Минюста о регистрации организации было также решено признать недействительным.

Истцом в гражданском деле выступала прокуратура Курганской области. В ведомстве заявляли, что в протокол были неправомочно занесены данные участников и их подписи. После удовлетворения иска суд распорядился исключить запись о создании организации из единого госреестра юридических лиц. Также ОАЗ исключат из реестра некоммерческих организаций.

Редакция обратилась к одному из учредителей ответчика, Аршаду Джуварлинскому. Он пояснил, что не смог присутствовать на отложенном заседании из-за болезни. При этом он уважает решение суда, но не считает, что нарушал закон при учреждении организации. «Буду собирать документы и открою новую общественную организацию», — заявил Джуварлинский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут рассматривать иск к одной из организаций нацдиаспоры. Представители организации заявляли, что не знали о претензиях прокуратуры.

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Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил прекратить деятельность общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом URA.RU сообщили в горсуде. «Суд признал недействительным протокол учредителей общественной организации „Объединение азербайджанцев Зауралья“ (ОАЗ) от 1 февраля 2022 года», — рассказали в пресс-службе суда. Распоряжение Минюста о регистрации организации было также решено признать недействительным. Истцом в гражданском деле выступала прокуратура Курганской области. В ведомстве заявляли, что в протокол были неправомочно занесены данные участников и их подписи. После удовлетворения иска суд распорядился исключить запись о создании организации из единого госреестра юридических лиц. Также ОАЗ исключат из реестра некоммерческих организаций. Редакция обратилась к одному из учредителей ответчика, Аршаду Джуварлинскому. Он пояснил, что не смог присутствовать на отложенном заседании из-за болезни. При этом он уважает решение суда, но не считает, что нарушал закон при учреждении организации. «Буду собирать документы и открою новую общественную организацию», — заявил Джуварлинский. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут рассматривать иск к одной из организаций нацдиаспоры. Представители организации заявляли, что не знали о претензиях прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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