Девушка из ЯНАО была изнасилована в Санкт-Петербурге в свой день рождения

06 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Жительницу ЯНАО изнасиловали в отеле «Пулково» в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Девушка из ЯНАО решила отпраздновать свой день рождения в Санкт-Петербурге, но была изнасилована мужчиной, с которым познакомилась в баре. О происшествии сообщает РЕН.ТВ, со ссылкой на собственные источники. «Девушка отмечала свой день рождения 4 февраля в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге. В заведении она познакомилась с мужчиной, который предложил продолжить празднование в его номере в отеле, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу, после чего изнасиловал», — сообщает РЕН.ТВ на официальном портале. О происшествии стало известно по заявлению 24-летней жительницы ЯНАО, которая обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением об изнасиловании. По ее словам, мужчина силой удерживал ее и трех ее подруг в номере отеля «Пулково», где она была подвергнута насильственным действиям сексуального характера. Оперативно связаться с пресс-службой полиции Санкт-Петербурга корреспонденту агентства не удалось, на звонки по указанным на сайте номерам никто не ответил. На электронную почту отправлен официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт происшествия.

Девушка из ЯНАО решила отпраздновать свой день рождения в Санкт-Петербурге, но была изнасилована мужчиной, с которым познакомилась в баре. О происшествии сообщает РЕН.ТВ, со ссылкой на собственные источники. «Девушка отмечала свой день рождения 4 февраля в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге. В заведении она познакомилась с мужчиной, который предложил продолжить празднование в его номере в отеле, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу, после чего изнасиловал», — сообщает РЕН.ТВ на официальном портале. О происшествии стало известно по заявлению 24-летней жительницы ЯНАО, которая обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением об изнасиловании. По ее словам, мужчина силой удерживал ее и трех ее подруг в номере отеля «Пулково», где она была подвергнута насильственным действиям сексуального характера. Оперативно связаться с пресс-службой полиции Санкт-Петербурга корреспонденту агентства не удалось, на звонки по указанным на сайте номерам никто не ответил. На электронную почту отправлен официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт происшествия.