05 февраля 2024

Девушка из ЯНАО была изнасилована в Санкт-Петербурге в свой день рождения

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Жительницу ЯНАО изнасиловали в отеле «Пулково» в Санкт-Петербурге Фото:

Девушка из ЯНАО решила отпраздновать свой день рождения в Санкт-Петербурге, но была изнасилована мужчиной, с которым познакомилась в баре. О происшествии сообщает РЕН.ТВ, со ссылкой на собственные источники.

«Девушка отмечала свой день рождения 4 февраля в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге. В заведении она познакомилась с мужчиной, который предложил продолжить празднование в его номере в отеле, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу, после чего изнасиловал», — сообщает РЕН.ТВ на официальном портале.

О происшествии стало известно по заявлению 24-летней жительницы ЯНАО, которая обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением об изнасиловании. По ее словам, мужчина силой удерживал ее и трех ее подруг в номере отеля «Пулково», где она была подвергнута насильственным действиям сексуального характера.

Оперативно связаться с пресс-службой полиции Санкт-Петербурга корреспонденту агентства не удалось, на звонки по указанным на сайте номерам никто не ответил. На электронную почту отправлен официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт происшествия.

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Девушка из ЯНАО решила отпраздновать свой день рождения в Санкт-Петербурге, но была изнасилована мужчиной, с которым познакомилась в баре. О происшествии сообщает РЕН.ТВ, со ссылкой на собственные источники. «Девушка отмечала свой день рождения 4 февраля в одном из баров на улице Рубинштейна в Петербурге. В заведении она познакомилась с мужчиной, который предложил продолжить празднование в его номере в отеле, где мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил именинницу, после чего изнасиловал», — сообщает РЕН.ТВ на официальном портале. О происшествии стало известно по заявлению 24-летней жительницы ЯНАО, которая обратилась в полицию Санкт-Петербурга с заявлением об изнасиловании. По ее словам, мужчина силой удерживал ее и трех ее подруг в номере отеля «Пулково», где она была подвергнута насильственным действиям сексуального характера. Оперативно связаться с пресс-службой полиции Санкт-Петербурга корреспонденту агентства не удалось, на звонки по указанным на сайте номерам никто не ответил. На электронную почту отправлен официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факт происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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