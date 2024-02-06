После замерзания пассажиров в поезде Челябинск-Екатеринбург возбудили дело

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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, путешествие, поездка, отпуск, плацкарт, пассажирский поезд, пассажиры, окно, железная дорога
Прокурорская проверка установила нарушение прав пассажиров Фото:

На перевозчика, допустившего в новогодние праздники следование поезда «Орлан» по маршруту Челябинск-Екатеринбург в холоде, возбудили административное дело. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

«По результатам проверки транспортным прокурором генеральному директору компании внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)», — сообщили в пресс-службе.

Устранение нарушений прокуратура поставила на контроль. Проверка показала нарушение санэпидемиологических требований, неработающие туалеты и нарушение температурного режима. Билеты в непригодные для проезда вагоны были в продаже с 1 по 9 января.

Транспортный прокурор отправился к поезду, где замерзали пассажиры, 10 января. Тогда в сети появились сообщения о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009. Пассажиры жаловались на холод и обледеневшие окна внутри вагона.

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На перевозчика, допустившего в новогодние праздники следование поезда «Орлан» по маршруту Челябинск-Екатеринбург в холоде, возбудили административное дело. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «По результатам проверки транспортным прокурором генеральному директору компании внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)», — сообщили в пресс-службе. Устранение нарушений прокуратура поставила на контроль. Проверка показала нарушение санэпидемиологических требований, неработающие туалеты и нарушение температурного режима. Билеты в непригодные для проезда вагоны были в продаже с 1 по 9 января. Транспортный прокурор отправился к поезду, где замерзали пассажиры, 10 января. Тогда в сети появились сообщения о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009. Пассажиры жаловались на холод и обледеневшие окна внутри вагона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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