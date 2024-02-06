После замерзания пассажиров в поезде Челябинск-Екатеринбург возбудили дело

06 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Прокурорская проверка установила нарушение прав пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На перевозчика, допустившего в новогодние праздники следование поезда «Орлан» по маршруту Челябинск-Екатеринбург в холоде, возбудили административное дело. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «По результатам проверки транспортным прокурором генеральному директору компании внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)», — сообщили в пресс-службе. Устранение нарушений прокуратура поставила на контроль. Проверка показала нарушение санэпидемиологических требований, неработающие туалеты и нарушение температурного режима. Билеты в непригодные для проезда вагоны были в продаже с 1 по 9 января. Транспортный прокурор отправился к поезду, где замерзали пассажиры, 10 января. Тогда в сети появились сообщения о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009. Пассажиры жаловались на холод и обледеневшие окна внутри вагона.

На перевозчика, допустившего в новогодние праздники следование поезда «Орлан» по маршруту Челябинск-Екатеринбург в холоде, возбудили административное дело. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры. «По результатам проверки транспортным прокурором генеральному директору компании внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества)», — сообщили в пресс-службе. Устранение нарушений прокуратура поставила на контроль. Проверка показала нарушение санэпидемиологических требований, неработающие туалеты и нарушение температурного режима. Билеты в непригодные для проезда вагоны были в продаже с 1 по 9 января. Транспортный прокурор отправился к поезду, где замерзали пассажиры, 10 января. Тогда в сети появились сообщения о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009. Пассажиры жаловались на холод и обледеневшие окна внутри вагона.