Прокуратура проверит поезд Челябинск-Екатеринбург с замерзшими пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, мороз, холод, лед на окне
Пассажиры пожаловались на низкую температуру в поезде и обледеневшие окна Фото:

Пассажиры поезда «Орлан», следующего 10 января из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались на холодные вагоны и отсутствие отопления в транспорте. С проверкой выехал челябинский транспортный прокурор, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте.

«Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки техсостояния», — сообщили URA.RU в транспортной прокуратуре.

Прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. После ведомством будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры поезда «Орлан», следующего 10 января из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались на холодные вагоны и отсутствие отопления в транспорте. С проверкой выехал челябинский транспортный прокурор, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте. «Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки техсостояния», — сообщили URA.RU в транспортной прокуратуре. Прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. После ведомством будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...