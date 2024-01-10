Прокуратура проверит поезд Челябинск-Екатеринбург с замерзшими пассажирами

10 января 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Пассажиры пожаловались на низкую температуру в поезде и обледеневшие окна Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажиры поезда «Орлан», следующего 10 января из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались на холодные вагоны и отсутствие отопления в транспорте. С проверкой выехал челябинский транспортный прокурор, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте. «Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки техсостояния», — сообщили URA.RU в транспортной прокуратуре. Прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. После ведомством будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».

Пассажиры поезда «Орлан», следующего 10 января из Челябинска в Екатеринбург, пожаловались на холодные вагоны и отсутствие отопления в транспорте. С проверкой выехал челябинский транспортный прокурор, сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте. «Мониторингом выявлена публикация о неисправности отопления в салоне электропоезда №7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург, а также допущенной задержке отправления. Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки техсостояния», — сообщили URA.RU в транспортной прокуратуре. Прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. После ведомством будет дана оценка действиям АО «Свердловская пригородная компания».