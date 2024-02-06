Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральским губернаторам напомнили про необходимые меры во время паводков
Уральским губернаторам напомнили про необходимые меры во время паводков Фото:

Губернаторам УрФО дополнительно напомнили о необходимости подготовки к паводку. Об этом сегодня на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU.

Он поручил главам регионам в преддверии весеннего паводка провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения. «Важно не допустить подтоплений и затопления населенных пунктов», — напутствовал участников совещания секретарь Совбеза.

Николай Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие) полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернаторам УрФО дополнительно напомнили о необходимости подготовки к паводку. Об этом сегодня на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU. Он поручил главам регионам в преддверии весеннего паводка провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения. «Важно не допустить подтоплений и затопления населенных пунктов», — напутствовал участников совещания секретарь Совбеза. Николай Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие) полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...