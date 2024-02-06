Патрушев на совещании в Кургане дал губернаторам вводные по предстоящему паводку

06 февраля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Уральским губернаторам напомнили про необходимые меры во время паводков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернаторам УрФО дополнительно напомнили о необходимости подготовки к паводку. Об этом сегодня на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU. Он поручил главам регионам в преддверии весеннего паводка провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения. «Важно не допустить подтоплений и затопления населенных пунктов», — напутствовал участников совещания секретарь Совбеза. Николай Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие) полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.

Губернаторам УрФО дополнительно напомнили о необходимости подготовки к паводку. Об этом сегодня на совещании в Кургане заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент URA.RU. Он поручил главам регионам в преддверии весеннего паводка провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения. «Важно не допустить подтоплений и затопления населенных пунктов», — напутствовал участников совещания секретарь Совбеза. Николай Патрушев проводит в Кургане совещание, которое посвящено подготовке Уральского федерального округа к предотвращению различных чрезвычайных происшествий. На мероприятие приехали руководители федеральных ведомств (глава Роспотребнадзора, замглавы Ростехнадзора, МЧС, Министерства экологии и другие) полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы.