Тюменцы в феврале увидят яркие гастроли московских театров. Афиша

В феврале в Тюмени пройдут гастроли актрисы Ирины Муравьевой
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Генеральный прогон спектакля "Блуда и МУДО". Екатеринбург, театр, сцена
Кроме классических спектаклей, на сцене тюменских театров пройдут балетные постановки Фото:

В феврале тюменцы увидят несколько постановок столичных театров в разных жанрах. Кроме классических спектаклей, на сцене тюменских театров пройдут балетные постановки. Редакция URA.RU сделала подборку самых ярких гастролей февраля в Тюмени.

Варшавская мелодия

Спектакль, поставленный по классической пьесе советской драматургии, пройдет в Тюмени 12 февраля. В послевоенной Москве герои находят свою любовь, история которой растянется на 20 лет. В главных ролях — Марина Александрова и Антон Васильев.

Жизель

Классический балет в исполнении московских артистов под управлением хореографа Виталия Бутримовича. Трагическая история о любви юной девушки пройдет на тюменской сцене 13 февраля.

Мастер и Маргарита

Московский классический театр представляет классическое произведение Михаила Булгакова. Команда театра подошла к постановке спектакля скрупулезно, месяцами отрабатывая каждую сцену. Тюменский зритель увидит московских артистов Александра Рапопорта, Юлии Такшиной, Александра Морозова 15 февраля.

Не в свои сани не садись

Ученик московского режиссера Марка Захарова привезет в Тюмень спектакль по пьесе Александра Островского. Жизнеутверждающая постановка с исполнением старинных русских романсов. Режиссер Роман Самгин представит тюменскому зрителю спектакль с участием Ирины Муравьевой и Сергеем Никоненко 27 февраля.

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В феврале тюменцы увидят несколько постановок столичных театров в разных жанрах. Кроме классических спектаклей, на сцене тюменских театров пройдут балетные постановки. Редакция URA.RU сделала подборку самых ярких гастролей февраля в Тюмени. Варшавская мелодия Спектакль, поставленный по классической пьесе советской драматургии, пройдет в Тюмени 12 февраля. В послевоенной Москве герои находят свою любовь, история которой растянется на 20 лет. В главных ролях — Марина Александрова и Антон Васильев. Жизель Классический балет в исполнении московских артистов под управлением хореографа Виталия Бутримовича. Трагическая история о любви юной девушки пройдет на тюменской сцене 13 февраля. Мастер и Маргарита Московский классический театр представляет классическое произведение Михаила Булгакова. Команда театра подошла к постановке спектакля скрупулезно, месяцами отрабатывая каждую сцену. Тюменский зритель увидит московских артистов Александра Рапопорта, Юлии Такшиной, Александра Морозова 15 февраля. Не в свои сани не садись Ученик московского режиссера Марка Захарова привезет в Тюмень спектакль по пьесе Александра Островского. Жизнеутверждающая постановка с исполнением старинных русских романсов. Режиссер Роман Самгин представит тюменскому зрителю спектакль с участием Ирины Муравьевой и Сергеем Никоненко 27 февраля.
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