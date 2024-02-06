В феврале в Тюмени пройдут гастроли актрисы Ирины Муравьевой

Кроме классических спектаклей, на сцене тюменских театров пройдут балетные постановки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В феврале тюменцы увидят несколько постановок столичных театров в разных жанрах. Кроме классических спектаклей, на сцене тюменских театров пройдут балетные постановки. Редакция URA.RU сделала подборку самых ярких гастролей февраля в Тюмени.

Варшавская мелодия

Спектакль, поставленный по классической пьесе советской драматургии, пройдет в Тюмени 12 февраля. В послевоенной Москве герои находят свою любовь, история которой растянется на 20 лет. В главных ролях — Марина Александрова и Антон Васильев.

Жизель

Классический балет в исполнении московских артистов под управлением хореографа Виталия Бутримовича. Трагическая история о любви юной девушки пройдет на тюменской сцене 13 февраля.

Мастер и Маргарита

Московский классический театр представляет классическое произведение Михаила Булгакова. Команда театра подошла к постановке спектакля скрупулезно, месяцами отрабатывая каждую сцену. Тюменский зритель увидит московских артистов Александра Рапопорта, Юлии Такшиной, Александра Морозова 15 февраля.

Не в свои сани не садись

Ученик московского режиссера Марка Захарова привезет в Тюмень спектакль по пьесе Александра Островского. Жизнеутверждающая постановка с исполнением старинных русских романсов. Режиссер Роман Самгин представит тюменскому зрителю спектакль с участием Ирины Муравьевой и Сергеем Никоненко 27 февраля.