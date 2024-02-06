Артюхов поучаствовал в совещании по вопросам нацбезопасности, которое провел Патрушев

Артюхов принял участие в совещании под председательством Патрушева в Кургане

06 февраля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов работал в Кургане на совещании под председательством Патрушева Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Кургане, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Кургане 6 февраля прошло совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Урала. Его провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В совещании также приняли участие полпред Владимир Якушев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Основное внимание было уделено предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера. Патрушев обратил внимание, что регионы УрФО подвержены высоким рискам возникновения лесных пожаров. Якушев внес несколько предложений, которые повысят безопасность населения регионов. На Ямале для обнаружения лесных пожаров используются беспилотники. По результатам прошлого года 87 процентов возгораний было ликвидировано в день возникновения. Было обустроено 412 километров заградительной полосы. Современная техническая база создается и для пожарных округа. Патрушев поручил губернаторам готовится к сезонным паводкам, обратил внимание, что большинству компаний не хватает отечественных технологий, раскритиковал органы местного самоуправления по итогу пожароопасного сезона. В ЯНАО от лесных пожаров прошлого года не пострадал ни один населенный пункт. Спасатели обеспечены всем необходимым для тушения и ликвидации природных пожаров, на вооружении служб имеется 116 единиц техники и порядка двух тысяч единиц оборудования и снаряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности в Кургане, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Кургане 6 февраля прошло совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Урала. Его провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В совещании также приняли участие полпред Владимир Якушев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, главы уральских регионов и представители федеральных министерств и ведомств», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Основное внимание было уделено предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера. Патрушев обратил внимание, что регионы УрФО подвержены высоким рискам возникновения лесных пожаров. Якушев внес несколько предложений, которые повысят безопасность населения регионов. На Ямале для обнаружения лесных пожаров используются беспилотники. По результатам прошлого года 87 процентов возгораний было ликвидировано в день возникновения. Было обустроено 412 километров заградительной полосы. Современная техническая база создается и для пожарных округа. Патрушев поручил губернаторам готовится к сезонным паводкам, обратил внимание, что большинству компаний не хватает отечественных технологий, раскритиковал органы местного самоуправления по итогу пожароопасного сезона. В ЯНАО от лесных пожаров прошлого года не пострадал ни один населенный пункт. Спасатели обеспечены всем необходимым для тушения и ликвидации природных пожаров, на вооружении служб имеется 116 единиц техники и порядка двух тысяч единиц оборудования и снаряжения.