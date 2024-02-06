Патрушев раскрыл, что бизнес работает с «параллельным импортом», а не отечественными разработками

Патрушев: российским компаниям не хватает отечественных технологий

06 февраля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Патрушев рассказал о нехватке важных отечественных технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Секретарь Совбеза Патрушев в Кургане проводит совещание Российские компании продолжают закупать иностранные технические решения через «параллельный импорт», внедрения критически важных отечественных технологий недостаточно. Такую оценку трендам 2023 года дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. Год назад он проводил совещание по обеспечению технологического суверенитета и сегодня дал оценку работе, осуществленной органами госвласти. Секретарь Совбеза позитивно отметил Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, как лидеров по уровню финансирования научных исследований в стране. ХМАО был отмечен за открытие нового инновационного научно-технологического центра. «Вместе с тем темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока еще недостаточными. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм „параллельного“ импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит научных и инженерных специалистов», — отметил Николай Патрушев. Секретарь Совбеза попросил губернаторов активнее продолжать работу, направленную на дальнейшее преодоление зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг. Среди позитивных результатов Патрушев назвал подготовку законопроекта «О технологической политике Российской Федерации», который при принятии создаст условия ускоренного внедрения технологических инноваций. Уже изменена нормативно-правовая база, расширяющая использование технологий двойного назначения и ужесточающая требования по уровню локализации отечественной продукции, разработан перечень критически важных технологий по отраслям экономики, начат переход на российское программное обеспечение. В прошлом году значительно выросли объемы производства обрабатывающей промышленности. Ранее URA.RU писало, что Патрушев проводит в Кургане совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие съехались главы федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы. В рамках совещания Патрушев дал главам УрФО вводные по предстоящему паводку. Секретарь Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения, чтобы не допустить затопления населенных пунктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские компании продолжают закупать иностранные технические решения через «параллельный импорт», внедрения критически важных отечественных технологий недостаточно. Такую оценку трендам 2023 года дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. Год назад он проводил совещание по обеспечению технологического суверенитета и сегодня дал оценку работе, осуществленной органами госвласти. Секретарь Совбеза позитивно отметил Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, как лидеров по уровню финансирования научных исследований в стране. ХМАО был отмечен за открытие нового инновационного научно-технологического центра. «Вместе с тем темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока еще недостаточными. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм „параллельного“ импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит научных и инженерных специалистов», — отметил Николай Патрушев. Секретарь Совбеза попросил губернаторов активнее продолжать работу, направленную на дальнейшее преодоление зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг. Среди позитивных результатов Патрушев назвал подготовку законопроекта «О технологической политике Российской Федерации», который при принятии создаст условия ускоренного внедрения технологических инноваций. Уже изменена нормативно-правовая база, расширяющая использование технологий двойного назначения и ужесточающая требования по уровню локализации отечественной продукции, разработан перечень критически важных технологий по отраслям экономики, начат переход на российское программное обеспечение. В прошлом году значительно выросли объемы производства обрабатывающей промышленности. Ранее URA.RU писало, что Патрушев проводит в Кургане совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие съехались главы федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы. В рамках совещания Патрушев дал главам УрФО вводные по предстоящему паводку. Секретарь Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения, чтобы не допустить затопления населенных пунктов.