Патрушев раскрыл, что бизнес работает с «параллельным импортом», а не отечественными разработками

Российские компании продолжают закупать иностранные технические решения через «параллельный импорт», внедрения критически важных отечественных технологий недостаточно. Такую оценку трендам 2023 года дал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Курганской области, передает корреспондент URA.RU. Год назад он проводил совещание по обеспечению технологического суверенитета и сегодня дал оценку работе, осуществленной органами госвласти.
Секретарь Совбеза позитивно отметил Свердловскую, Челябинскую и Тюменскую области, как лидеров по уровню финансирования научных исследований в стране. ХМАО был отмечен за открытие нового инновационного научно-технологического центра. «Вместе с тем темпы внедрения критически важных отечественных технологий и продукции остаются пока еще недостаточными. Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм „параллельного“ импорта. Препятствием достижения технологической независимости остается дефицит научных и инженерных специалистов», — отметил Николай Патрушев. Секретарь Совбеза попросил губернаторов активнее продолжать работу, направленную на дальнейшее преодоление зависимости отечественной экономики от импорта технологий, товаров и услуг.
Среди позитивных результатов Патрушев назвал подготовку законопроекта «О технологической политике Российской Федерации», который при принятии создаст условия ускоренного внедрения технологических инноваций. Уже изменена нормативно-правовая база, расширяющая использование технологий двойного назначения и ужесточающая требования по уровню локализации отечественной продукции, разработан перечень критически важных технологий по отраслям экономики, начат переход на российское программное обеспечение. В прошлом году значительно выросли объемы производства обрабатывающей промышленности.
Ранее URA.RU писало, что Патрушев проводит в Кургане совещание, посвященное подготовке УрФО к предотвращению различных ЧП. На мероприятие съехались главы федеральных ведомств, полпред Владимир Якушев и уральские губернаторы. В рамках совещания Патрушев дал главам УрФО вводные по предстоящему паводку. Секретарь Совбеза РФ поручил провести ледокольные работы и проверить готовность объектов водоотведения, чтобы не допустить затопления населенных пунктов.
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