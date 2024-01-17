Для строительства поликлиники в Кургане заказали повторную экспертизу

18 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Стоимость повторной экспертизы проекта строительства поликлиники составила 354 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство, для объекта: «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Начальная цена: 354 484 рублей», — указано в документации. Заказчиком выступает проектный институт «Кургангражданпроект». Согласно протоколу комиссии по закупкам, единственным исполнителем был признан областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что на затянувшейся стройке поликлиники в Кургане завезли кирпич. На площадке начали кладку первых этажей. До этого строительство объекта замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Медучреждения планируют завершить в конце июля 2024 года. Строительством занимается завода «Курганстальмост».

Для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство, для объекта: «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Начальная цена: 354 484 рублей», — указано в документации. Заказчиком выступает проектный институт «Кургангражданпроект». Согласно протоколу комиссии по закупкам, единственным исполнителем был признан областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что на затянувшейся стройке поликлиники в Кургане завезли кирпич. На площадке начали кладку первых этажей. До этого строительство объекта замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Медучреждения планируют завершить в конце июля 2024 года. Строительством занимается завода «Курганстальмост».