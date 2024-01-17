17 января 2024

Для строительства поликлиники в Кургане заказали повторную экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Привезенный кирпич на строительство корпуса областной больницы. Курган, стройка, кирпич
Стоимость повторной экспертизы проекта строительства поликлиники составила 354 тысячи рублей Фото:

Для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство, для объекта: «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Начальная цена: 354 484 рублей», — указано в документации.

Заказчиком выступает проектный институт «Кургангражданпроект». Согласно протоколу комиссии по закупкам, единственным исполнителем был признан областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Ранее URA.RU писало, что на затянувшейся стройке поликлиники в Кургане завезли кирпич. На площадке начали кладку первых этажей. До этого строительство объекта замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Медучреждения планируют завершить в конце июля 2024 года. Строительством занимается завода «Курганстальмост».

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Для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Объект закупки: повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство, для объекта: «Поликлиника ГБУ «Курганская областная клиническая больница». Начальная цена: 354 484 рублей», — указано в документации. Заказчиком выступает проектный институт «Кургангражданпроект». Согласно протоколу комиссии по закупкам, единственным исполнителем был признан областной департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Ранее URA.RU писало, что на затянувшейся стройке поликлиники в Кургане завезли кирпич. На площадке начали кладку первых этажей. До этого строительство объекта замораживалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Медучреждения планируют завершить в конце июля 2024 года. Строительством занимается завода «Курганстальмост».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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