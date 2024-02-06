Полиция три года не может найти похитителей «шадринских львов»

07 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

В настоящее время барельефы возвращены в отдел культуры администрации Шадринска (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Полицейские Шадринска (Курганская область) четвертый год не могут распутать дело о похищенных барельефах в виде голов львов с ворот дома купца Ушкова. Об этом сообщил начальник местного межмуниципального отдела МВД России Вадим Ищенко. «Полиция не смогла до настоящего времени раскрыть преступление о краже „шадринских львов“ и найти вора», — отметил Вадим Ищенко, отвечая на вопрос депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова на совместном заседании. Об этом чиновник рассказала в своем telegram-канале. Львы пропали в августе 2020 года. Злоумышленники вырезали обе львиные головы. Краеведы отмечали, что скульптуры представляют историко-культурную ценность, их совокупная стоимость может достигать десятков миллионов рублей. Летом 2022 года украденные барельефы неизвестные подбросили на дачный участок депутата гордумы Шадринска Анатолия Педошенко. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.

Полицейские Шадринска (Курганская область) четвертый год не могут распутать дело о похищенных барельефах в виде голов львов с ворот дома купца Ушкова. Об этом сообщил начальник местного межмуниципального отдела МВД России Вадим Ищенко. «Полиция не смогла до настоящего времени раскрыть преступление о краже „шадринских львов“ и найти вора», — отметил Вадим Ищенко, отвечая на вопрос депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова на совместном заседании. Об этом чиновник рассказала в своем telegram-канале. Львы пропали в августе 2020 года. Злоумышленники вырезали обе львиные головы. Краеведы отмечали, что скульптуры представляют историко-культурную ценность, их совокупная стоимость может достигать десятков миллионов рублей. Летом 2022 года украденные барельефы неизвестные подбросили на дачный участок депутата гордумы Шадринска Анатолия Педошенко. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.