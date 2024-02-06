06 февраля 2024

Полиция три года не может найти похитителей «шадринских львов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, ремонт, оперный театр, львы, морда льва
В настоящее время барельефы возвращены в отдел культуры администрации Шадринска (архивное фото) Фото:

Полицейские Шадринска (Курганская область) четвертый год не могут распутать дело о похищенных барельефах в виде голов львов с ворот дома купца Ушкова. Об этом сообщил начальник местного межмуниципального отдела МВД России Вадим Ищенко.

«Полиция не смогла до настоящего времени раскрыть преступление о краже „шадринских львов“ и найти вора», — отметил Вадим Ищенко, отвечая на вопрос депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова на совместном заседании. Об этом чиновник рассказала в своем telegram-канале.

Львы пропали в августе 2020 года. Злоумышленники вырезали обе львиные головы. Краеведы отмечали, что скульптуры представляют историко-культурную ценность, их совокупная стоимость может достигать десятков миллионов рублей. Летом 2022 года украденные барельефы неизвестные подбросили на дачный участок депутата гордумы Шадринска Анатолия Педошенко. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.

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Полицейские Шадринска (Курганская область) четвертый год не могут распутать дело о похищенных барельефах в виде голов львов с ворот дома купца Ушкова. Об этом сообщил начальник местного межмуниципального отдела МВД России Вадим Ищенко. «Полиция не смогла до настоящего времени раскрыть преступление о краже „шадринских львов“ и найти вора», — отметил Вадим Ищенко, отвечая на вопрос депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова на совместном заседании. Об этом чиновник рассказала в своем telegram-канале. Львы пропали в августе 2020 года. Злоумышленники вырезали обе львиные головы. Краеведы отмечали, что скульптуры представляют историко-культурную ценность, их совокупная стоимость может достигать десятков миллионов рублей. Летом 2022 года украденные барельефы неизвестные подбросили на дачный участок депутата гордумы Шадринска Анатолия Педошенко. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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