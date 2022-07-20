На дачу курганского депутата подбросили украденные ценности

В Шадринске проверили причастность депутата к краже барельефов львов (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украденные барельефы львов неизвестные подбросили на дачный участок депутата гордумы Шадринска Курганской области Анатолия Педошенко. Обнаружив ценности, народный избранник незамедлительно сообщил об этом на заседании городской думы и в правоохранительные органы, рассказали в прокуратуре Шадринска в ответ на обращение коллеги депутата.

«2 февраля в ходе расследования уголовного дела в качестве свидетеля допрошен Педошенко А. А., который пояснил, что барельефы львов он обнаружил на территории своего дачного участка, о чем незамедлительно сообщил на заседании городской думы и в правоохранительные органы. В этот же день дознавателем… барельефы львов в количестве двух штук изъяты у свидетеля Педошенко. В ходе расследования уголовного дела оперативным и следственным путем проверялась причастность Педошенко к совершению указанного преступления, его причастность не подтвердилась», — говорится в ответе прокуратуры Шадринска.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время барельефы возвращены законному владельцу — в отдел культуры администрации Шадринска. При расследовании дела сотрудники полиции не допустили нарушений уголовно-процессуального законодательства, отметили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске украденные барельефы львов, которые полиция разыскивала полтора года, нашел депутат Анатолий Педошенко. На январском заседании гордумы он заявил, что ему известно местонахождение ценности. Это произошло сразу после того, как начальник отдела полиции «Шадринский» ответил депутатам, что барельефы не найдены. Педошенко тогда отказался комментировать ситуацию, так как не должен делиться «оперативной информацией, которая важна для расследования уголовного дела» со СМИ.

Львы с ворот дома купца Ушкова в Шадринске бесследно исчезли в августе 2020 года. Преступники вырезали обе львиные головы. Стоимость барельефов может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

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