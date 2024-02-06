06 февраля 2024

Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом 10-летнем мальчике в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад из-за сбитого в Первоуральске 10-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По данному факту свердловские следователи организовали проверку, отмечатся в сообщении.

Водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске 4 февраля. Ребенка доставили в больницу с травмой головы. Водитель заявил, что не увидел пешехода из-за высокого сугроба. Также установлено, что пострадавший ребенок не убедился в безопасном переходе дороги. Он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. СУ СКР по Первоуральску начал проверку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад из-за сбитого в Первоуральске 10-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По данному факту свердловские следователи организовали проверку, отмечатся в сообщении. Водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске 4 февраля. Ребенка доставили в больницу с травмой головы. Водитель заявил, что не увидел пешехода из-за высокого сугроба. Также установлено, что пострадавший ребенок не убедился в безопасном переходе дороги. Он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. СУ СКР по Первоуральску начал проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...