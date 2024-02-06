Бастрыкин взял на контроль дело о сбитом 10-летнем мальчике в Первоуральске

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад из-за сбитого в Первоуральске 10-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову представить доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По данному факту свердловские следователи организовали проверку, отмечатся в сообщении.
Водитель Toyota Tundra сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Первоуральске 4 февраля. Ребенка доставили в больницу с травмой головы. Водитель заявил, что не увидел пешехода из-за высокого сугроба. Также установлено, что пострадавший ребенок не убедился в безопасном переходе дороги. Он не снял капюшон и не посмотрел по сторонам. СУ СКР по Первоуральску начал проверку.
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