Надеждин признал наличие «косяков» в подписях, сданных в ЦИК

07 февраля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Надеждин признал брак в подписях за него Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Политик Борис Надеждин во время беседы с работником штаба признал наличие большого количества брака в подписных листах, сданных в центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Разговор с представителями Центризбиркома попал на видеокамеру. «Это, конечно, косяк просто фантастический», — комментирует результаты сбора подписей Борис Надеждин на видео, попавшее в распоряжение RT. Он отмечает, что где-то подписи были похожи, где-то не сходились серии паспортов, есть листы, где данные заполняли сами сборщики. Член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщал, что Центризбирком нашел в подписях кандидата 15,348% брака, при норме не более 5%. Окончательные результаты ЦИК должен сообщить 7 февраля. Сам Надеждин заявил, что в случае отказа ему в регистрации он будет обращаться в Верховный суд РФ.

Политик Борис Надеждин во время беседы с работником штаба признал наличие большого количества брака в подписных листах, сданных в центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Разговор с представителями Центризбиркома попал на видеокамеру. «Это, конечно, косяк просто фантастический», — комментирует результаты сбора подписей Борис Надеждин на видео, попавшее в распоряжение RT. Он отмечает, что где-то подписи были похожи, где-то не сходились серии паспортов, есть листы, где данные заполняли сами сборщики. Член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщал, что Центризбирком нашел в подписях кандидата 15,348% брака, при норме не более 5%. Окончательные результаты ЦИК должен сообщить 7 февраля. Сам Надеждин заявил, что в случае отказа ему в регистрации он будет обращаться в Верховный суд РФ.