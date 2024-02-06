06 февраля 2024

Надеждин признал наличие «косяков» в подписях, сданных в ЦИК

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Надеждин признал брак в подписях за него Фото:
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Политик Борис Надеждин во время беседы с работником штаба признал наличие большого количества брака в подписных листах, сданных в центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Разговор с представителями Центризбиркома попал на видеокамеру.

«Это, конечно, косяк просто фантастический», — комментирует результаты сбора подписей Борис Надеждин на видео, попавшее в распоряжение RT. Он отмечает, что где-то подписи были похожи, где-то не сходились серии паспортов, есть листы, где данные заполняли сами сборщики.

Член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщал, что Центризбирком нашел в подписях кандидата 15,348% брака, при норме не более 5%. Окончательные результаты ЦИК должен сообщить 7 февраля. Сам Надеждин заявил, что в случае отказа ему в регистрации он будет обращаться в Верховный суд РФ.

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Политик Борис Надеждин во время беседы с работником штаба признал наличие большого количества брака в подписных листах, сданных в центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Разговор с представителями Центризбиркома попал на видеокамеру. «Это, конечно, косяк просто фантастический», — комментирует результаты сбора подписей Борис Надеждин на видео, попавшее в распоряжение RT. Он отмечает, что где-то подписи были похожи, где-то не сходились серии паспортов, есть листы, где данные заполняли сами сборщики. Член команды Надеждина Игорь Артемьев сообщал, что Центризбирком нашел в подписях кандидата 15,348% брака, при норме не более 5%. Окончательные результаты ЦИК должен сообщить 7 февраля. Сам Надеждин заявил, что в случае отказа ему в регистрации он будет обращаться в Верховный суд РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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