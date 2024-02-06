Полпред Якушев проверил подготовку Курганской области к выборам президента РФ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проверил подготовку Курганской области к выбора президента России. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.
«Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание по подготовке Курганской области к выборам Главы государства, которые состоятся 15—17 марта 2024 года. Руководители силовых ведомств региона доложили об обеспечении мер безопасности при организации избирательного процесса и уровне антитеррористической защищенности объектов, где будут расположены избирательные участки», — указано на сайте аппарата полпреда.
Сообщается, что полпред Якушев особое внимание уделил реализации проекта «Информ УИК» на территории Курганской области. По открытой информации, данный проект — поквартирный (подомовой) обход всех жителей с целью информировании о времени, месте и способах голосования на выборах Президента. Председатель Курганской избирательной комиссии отчитался полпреду о подготовке регионе. Якушев также напомнил местным силовикам о необходимых мерах безопасности для членов избиркома.
Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев месте с секретарем Совета безопасности России Патрушевым приехали на совещание в Курган. Вместе с уральскими губернаторами они обсуждали подготовку регионов к предстоящим чрезвычайным ситуациям.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.