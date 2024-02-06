06 февраля 2024

Полпред Якушев проверил подготовку Курганской области к выборам президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган
Полпред Якушев послушал доклад председателя курганского избиркома Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проверил подготовку Курганской области к выбора президента России. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

«Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание по подготовке Курганской области к выборам Главы государства, которые состоятся 15—17 марта 2024 года. Руководители силовых ведомств региона доложили об обеспечении мер безопасности при организации избирательного процесса и уровне антитеррористической защищенности объектов, где будут расположены избирательные участки», — указано на сайте аппарата полпреда.

Сообщается, что полпред Якушев особое внимание уделил реализации проекта «Информ УИК» на территории Курганской области. По открытой информации, данный проект — поквартирный (подомовой) обход всех жителей с целью информировании о времени, месте и способах голосования на выборах Президента. Председатель Курганской избирательной комиссии отчитался полпреду о подготовке регионе. Якушев также напомнил местным силовикам о необходимых мерах безопасности для членов избиркома.

Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев месте с секретарем Совета безопасности России Патрушевым приехали на совещание в Курган. Вместе с уральскими губернаторами они обсуждали подготовку регионов к предстоящим чрезвычайным ситуациям.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев проверил подготовку Курганской области к выбора президента России. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда. «Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание по подготовке Курганской области к выборам Главы государства, которые состоятся 15—17 марта 2024 года. Руководители силовых ведомств региона доложили об обеспечении мер безопасности при организации избирательного процесса и уровне антитеррористической защищенности объектов, где будут расположены избирательные участки», — указано на сайте аппарата полпреда. Сообщается, что полпред Якушев особое внимание уделил реализации проекта «Информ УИК» на территории Курганской области. По открытой информации, данный проект — поквартирный (подомовой) обход всех жителей с целью информировании о времени, месте и способах голосования на выборах Президента. Председатель Курганской избирательной комиссии отчитался полпреду о подготовке регионе. Якушев также напомнил местным силовикам о необходимых мерах безопасности для членов избиркома. Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев месте с секретарем Совета безопасности России Патрушевым приехали на совещание в Курган. Вместе с уральскими губернаторами они обсуждали подготовку регионов к предстоящим чрезвычайным ситуациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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