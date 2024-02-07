Что известно о семье, в которой муж убил парализованную свердловчанку

Мужчина, зарезавший парализованную жену, приехал в Первоуральск из Башкирии

07 февраля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в доме на Прокатчиков в Первоуральске 4 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Александр (имя изменено), зарезавший парализованную жену Викторию (имя изменено) в Первоуральске, приехал в Свердловскую область из Башкирии. ЧП произошло в ночь на 4 февраля в квартире на Прокатчиков. У погибших остались двое детей, младшему — 14 лет. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU. Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их.

Самостоятельно попасть в квартиру у него не получалось. Ему помогли соседи. После этого парень вызвал полицию и врачей.

По словам подруги, Александр сначала зарезал жену, а потом покончил с собой. Девушка была больна и парализована.

Дети в момент трагедии находились у бабушки. Младший сын до сих пор не знает, как именно погибли его родители. Он думает, что они разбились насмерть в ДТП.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство.

Александр никогда не бил Викторию. По словам их друзей, он мог максимум напиться и материться на супругу.

До Александра у Виктории был другой муж. Она развелась с ним более 20 лет назад. От него она родила старшего сына.

Также от бывшего супруга Виктория получила в наследство квартиру в Первоуральске. По словам подруги, у Виктории была еще одна квартира в Екатеринбурге. Однако ей пришлось продать ее, чтобы погасить долги.

Виктория и Александр были в браке около 15 лет. В Первоуральск они переехали в 2021 году. До этого Александр некоторое время жил в Башкирии.

Александр работал водителем грузовой машины, а Виктория — продавцом в киоске. Похоронят супругов 9 февраля в Екатеринбурге.

Александр (имя изменено), зарезавший парализованную жену Викторию (имя изменено) в Первоуральске, приехал в Свердловскую область из Башкирии. ЧП произошло в ночь на 4 февраля в квартире на Прокатчиков. У погибших остались двое детей, младшему — 14 лет. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU.