Что известно о семье, в которой муж убил парализованную свердловчанку

Мужчина, зарезавший парализованную жену, приехал в Первоуральск из Башкирии
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Трагедия произошла в доме на Прокатчиков в Первоуральске 4 февраля Фото:

Александр (имя изменено), зарезавший парализованную жену Викторию (имя изменено) в Первоуральске, приехал в Свердловскую область из Башкирии. ЧП произошло в ночь на 4 февраля в квартире на Прокатчиков. У погибших остались двое детей, младшему — 14 лет. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU.

  • Тела 40-летних супругов нашел их 20-летний сын. По словам знакомых семьи, он пытался связаться с родителями, но те не отвечали ему. Тогда он поехал проверить их.
  • Самостоятельно попасть в квартиру у него не получалось. Ему помогли соседи. После этого парень вызвал полицию и врачей.
  • По словам подруги, Александр сначала зарезал жену, а потом покончил с собой. Девушка была больна и парализована.
  • Дети в момент трагедии находились у бабушки. Младший сын до сих пор не знает, как именно погибли его родители. Он думает, что они разбились насмерть в ДТП.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство.
  • Александр никогда не бил Викторию. По словам их друзей, он мог максимум напиться и материться на супругу.
  • До Александра у Виктории был другой муж. Она развелась с ним более 20 лет назад. От него она родила старшего сына.
  • Также от бывшего супруга Виктория получила в наследство квартиру в Первоуральске. По словам подруги, у Виктории была еще одна квартира в Екатеринбурге. Однако ей пришлось продать ее, чтобы погасить долги.
  • Виктория и Александр были в браке около 15 лет. В Первоуральск они переехали в 2021 году. До этого Александр некоторое время жил в Башкирии.
  • Александр работал водителем грузовой машины, а Виктория — продавцом в киоске. Похоронят супругов 9 февраля в Екатеринбурге.

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Александр (имя изменено), зарезавший парализованную жену Викторию (имя изменено) в Первоуральске, приехал в Свердловскую область из Башкирии. ЧП произошло в ночь на 4 февраля в квартире на Прокатчиков. У погибших остались двое детей, младшему — 14 лет. Все, что известно о трагедии, в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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