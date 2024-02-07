Где побывал и с кем встретился в Екатеринбурге британский посол

Британский посол Кейси посетил в Екатеринбурге Ельцин Центр и Эрмитаж

07 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Визит Кейси в Екатеринбург носит частный характер Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге с частным визитом гостит посол Великобритании в РФ Найджел Кейси. Программа его пребывания не раскрывается, однако URA.RU удалось узнать, где побывал и с кем встречался высокопоставленный дипломат. Одним из первых, с кем удалось встретиться послу в Екатеринбурге, был руководитель АНО «Центр академической мобильности» Максим Орлов. Его в компании трех британских дипломатов заметили посетители элитного ресторана GAVI, который находится недалеко от национального генконсульства в Екатеринбурге на улице Гоголя. «Орлов и британцы о чем-то увлеченно беседовали», — передал читатель агентства. Позже дипломатический Land Rover очевидцы заметили рядом с реставрационно-хранительским Центром «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера. Это вызвало удивление горожан, поскольку ранее глава Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин заявлял, что центр не предназначен для посетителей. «Возможно, для посла он сделал исключение. Тем более, что у Корытина тесные связи с Британией. Он был на обучении в Лондоне по программе обмена в области искусства и не раз реализовывал проекты совместно с генконсульствами США и Великобритании в Екатеринбурге», — предположил один из собеседников агентства, близкий к творческим кругам. Также Кейси побывал на экскурсии в Ельцин Центре, прогулялся по дендропарку и набережной и взглянул на мурал The Beatles. Это первый его визит в Екатеринбург в статусе британского посла в России. Как сообщалось, визит носит частный характер. Посол (в центре) прогулялся по набережной… Фото: Илья Московец © URA.RU … в компании екатеринбургского консула (справа) Фото: Илья Московец © URA.RU От общения с российской прессой Найджел Кейси воздержался Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге с частным визитом гостит посол Великобритании в РФ Найджел Кейси. Программа его пребывания не раскрывается, однако URA.RU удалось узнать, где побывал и с кем встречался высокопоставленный дипломат. Одним из первых, с кем удалось встретиться послу в Екатеринбурге, был руководитель АНО «Центр академической мобильности» Максим Орлов. Его в компании трех британских дипломатов заметили посетители элитного ресторана GAVI, который находится недалеко от национального генконсульства в Екатеринбурге на улице Гоголя. «Орлов и британцы о чем-то увлеченно беседовали», — передал читатель агентства. Позже дипломатический Land Rover очевидцы заметили рядом с реставрационно-хранительским Центром «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера. Это вызвало удивление горожан, поскольку ранее глава Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин заявлял, что центр не предназначен для посетителей. «Возможно, для посла он сделал исключение. Тем более, что у Корытина тесные связи с Британией. Он был на обучении в Лондоне по программе обмена в области искусства и не раз реализовывал проекты совместно с генконсульствами США и Великобритании в Екатеринбурге», — предположил один из собеседников агентства, близкий к творческим кругам. Также Кейси побывал на экскурсии в Ельцин Центре, прогулялся по дендропарку и набережной и взглянул на мурал The Beatles. Это первый его визит в Екатеринбург в статусе британского посла в России. Как сообщалось, визит носит частный характер.