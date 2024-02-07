Российский удар парализовал производство важных дронов для ВСУ

«Офицеры России»: РФ на несколько месяцев остановила производство морских дронов

08 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

У Украины сталось меньше пяти производств морских дронов, сказал Роман Шкурлатов Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-морские силы (ВМС) Украины понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов. Использование данного производства теперь под вопросом, заявил URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов. В ночь на 7 февраля сообщения о воздушной тревоге прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. В Николаеве был атакован судостроительный завод «Океан». Там собираются морские безэкипажные катера. Именно их ВСУ периодически использует для атак по Крыму. Позже Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов Украины. Все объекты были поражены. В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна успела создать целый флот морских беспилотников. С помощью них Киев предпринял несколько атак по Крыму, Новороссийску и гражданским судам. Новость по теме Карта спецоперации на Украине 7 февраля: в центре Киева прогремели мощные взрывы «Поражение завода по производству беспилотных морских систем — это результат длительной разведывательной работы. Характер повреждений нам дает все основания полагать, что производство, как минимум в ближайшие несколько месяцев, будет затруднено или практически невозможно. За беспилотную морскую составляющую Украины ВМС Украины отвечает напрямую Великобритания. Естественно, это не одно производство, но их мало, можно перечислить по пальцам одной руки. Одному из них, притом крупному, было нанесено сегодня существенное поражение. Беспилотные морские системы в однокомнатных квартирах или в полуподвальных помещениях собирать не получится. Это объемные изделия, там иные технологические процессы», — сказал Роман Шкурлатов. С беспилотными летательными аппаратами ситуация сложнее, отметил подполковник. «Производство рассредоточено по множеству мелких предприятий. Они делают это для того, чтобы не концентрировать все на нескольких крупных производствах, по которым мы, естественно, будем наносить удары», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военно-морские силы (ВМС) Украины понесли значительный ущерб, потеряв один из немногих заводов по созданию морских дронов. Использование данного производства теперь под вопросом, заявил URA.RU председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов. В ночь на 7 февраля сообщения о воздушной тревоге прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях. В Николаеве был атакован судостроительный завод «Океан». Там собираются морские безэкипажные катера. Именно их ВСУ периодически использует для атак по Крыму. Позже Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по производству безэкипажных катеров, ракет и ракетных комплексов Украины. Все объекты были поражены. В ноябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна успела создать целый флот морских беспилотников. С помощью них Киев предпринял несколько атак по Крыму, Новороссийску и гражданским судам. «Поражение завода по производству беспилотных морских систем — это результат длительной разведывательной работы. Характер повреждений нам дает все основания полагать, что производство, как минимум в ближайшие несколько месяцев, будет затруднено или практически невозможно. За беспилотную морскую составляющую Украины ВМС Украины отвечает напрямую Великобритания. Естественно, это не одно производство, но их мало, можно перечислить по пальцам одной руки. Одному из них, притом крупному, было нанесено сегодня существенное поражение. Беспилотные морские системы в однокомнатных квартирах или в полуподвальных помещениях собирать не получится. Это объемные изделия, там иные технологические процессы», — сказал Роман Шкурлатов. С беспилотными летательными аппаратами ситуация сложнее, отметил подполковник. «Производство рассредоточено по множеству мелких предприятий. Они делают это для того, чтобы не концентрировать все на нескольких крупных производствах, по которым мы, естественно, будем наносить удары», — объяснил эксперт.