Депутат ГД Рябцева приезжала в Курган, чтобы оценить работу врачей с бойцами СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева приезжала в Курган, чтобы проверить больницы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева проверила уровень оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Кургане. Для этого она посетила больницы и госпитали, где проходят лечение бойцы. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков.

«Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева побывала в Кургане и посетила медучреждения, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию — областной госпиталь для ветеранов войн и Центр Илизарова. Она лично пообщалась с военнослужащими», — указано в посте канала.

Отмечается, что вместе с Ильтяковым Рябцева обсудила вопросы реабилитации бойцов спецоперации. Во время посещения Илизарова депутат поговорила с руководством больницы, оценила работу персонала и познакомилась с созданными в регионе условиями для восстановления бойцов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков написал, что планируется решать проблемы на нынешнем этапе, из-за того, что бойцы возвращаются и хотят проходить реабилитацию в своем регионе.

Ранее URA.RU писало, что Рябцева встречалась в Тюмени с ранеными участниками спецоперации. Политик хотела изучить опыт региона по оказанию помощи бойцам.

Депутаты ГД Ильтяков и Рябцева встретились с курганскими бойцами СВО
Депутаты ГД Ильтяков и Рябцева встретились с курганскими бойцами СВО
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева проверила уровень оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Кургане. Для этого она посетила больницы и госпитали, где проходят лечение бойцы. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков. «Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева побывала в Кургане и посетила медучреждения, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию — областной госпиталь для ветеранов войн и Центр Илизарова. Она лично пообщалась с военнослужащими», — указано в посте канала. Отмечается, что вместе с Ильтяковым Рябцева обсудила вопросы реабилитации бойцов спецоперации. Во время посещения Илизарова депутат поговорила с руководством больницы, оценила работу персонала и познакомилась с созданными в регионе условиями для восстановления бойцов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков написал, что планируется решать проблемы на нынешнем этапе, из-за того, что бойцы возвращаются и хотят проходить реабилитацию в своем регионе. Ранее URA.RU писало, что Рябцева встречалась в Тюмени с ранеными участниками спецоперации. Политик хотела изучить опыт региона по оказанию помощи бойцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...