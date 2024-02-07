Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева проверила уровень оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Кургане. Для этого она посетила больницы и госпитали, где проходят лечение бойцы. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков.
«Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева побывала в Кургане и посетила медучреждения, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию — областной госпиталь для ветеранов войн и Центр Илизарова. Она лично пообщалась с военнослужащими», — указано в посте канала.
Отмечается, что вместе с Ильтяковым Рябцева обсудила вопросы реабилитации бойцов спецоперации. Во время посещения Илизарова депутат поговорила с руководством больницы, оценила работу персонала и познакомилась с созданными в регионе условиями для восстановления бойцов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков написал, что планируется решать проблемы на нынешнем этапе, из-за того, что бойцы возвращаются и хотят проходить реабилитацию в своем регионе.
Ранее URA.RU писало, что Рябцева встречалась в Тюмени с ранеными участниками спецоперации. Политик хотела изучить опыт региона по оказанию помощи бойцам.
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