Депутат ГД Рябцева приезжала в Курган, чтобы оценить работу врачей с бойцами СВО. Фото

07 февраля 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева приезжала в Курган, чтобы проверить больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева проверила уровень оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Кургане. Для этого она посетила больницы и госпитали, где проходят лечение бойцы. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков. «Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева побывала в Кургане и посетила медучреждения, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию — областной госпиталь для ветеранов войн и Центр Илизарова. Она лично пообщалась с военнослужащими», — указано в посте канала. Отмечается, что вместе с Ильтяковым Рябцева обсудила вопросы реабилитации бойцов спецоперации. Во время посещения Илизарова депутат поговорила с руководством больницы, оценила работу персонала и познакомилась с созданными в регионе условиями для восстановления бойцов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков написал, что планируется решать проблемы на нынешнем этапе, из-за того, что бойцы возвращаются и хотят проходить реабилитацию в своем регионе. Ранее URA.RU писало, что Рябцева встречалась в Тюмени с ранеными участниками спецоперации. Политик хотела изучить опыт региона по оказанию помощи бойцам. Депутаты ГД Ильтяков и Рябцева встретились с курганскими бойцами СВО Фото: страница Александра Ильтякова в социальной сети «ВКонтакте»

Депутат Государственной Думы Жанна Рябцева проверила уровень оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции в Кургане. Для этого она посетила больницы и госпитали, где проходят лечение бойцы. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков. «Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева побывала в Кургане и посетила медучреждения, где участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию — областной госпиталь для ветеранов войн и Центр Илизарова. Она лично пообщалась с военнослужащими», — указано в посте канала. Отмечается, что вместе с Ильтяковым Рябцева обсудила вопросы реабилитации бойцов спецоперации. Во время посещения Илизарова депутат поговорила с руководством больницы, оценила работу персонала и познакомилась с созданными в регионе условиями для восстановления бойцов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ильтяков написал, что планируется решать проблемы на нынешнем этапе, из-за того, что бойцы возвращаются и хотят проходить реабилитацию в своем регионе. Ранее URA.RU писало, что Рябцева встречалась в Тюмени с ранеными участниками спецоперации. Политик хотела изучить опыт региона по оказанию помощи бойцам.